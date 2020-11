Akcja Demokracja stawia portalowi Zrzutka.pl ultimatum w sprawie usunięcia zrzutki na tzw. straż narodową

Na poparcie swojej tezy wskazują m.in. na opublikowany w serwisie TVN24 reportaż o funkcjonowaniu "straży narodowej" od środka, z którego wynika, że wolontariusze uczeni są m.in. "jak strzelać, by zabić" oraz na dotychczasową działalność "straży", w szczególności "ochronę kościołów", która ich zdaniem była jedynie wymówką do organizowania bójek.

Mimo apelu ponad 14 tys. osób, Zrzutka.pl nie spełniła tych żądań, a zbiórka pieniędzy, która miała zostać zakończona we wtorek 24 listopada, została przedłużona o ponad miesiąc. Reagując na przedłużenie zbiórki, Akcja Demokracja przedstawiła Zrzutce.pl ultimatum, w którym raz jeszcze domaga się usunięcia zbiórki. Grozi, że jeśli Zrzutka.pl nie zrobi tego do 6 grudnia, "zrobi wszystko, co w jej mocy, by polskie społeczeństwo nie zapomniało o roli Zrzutki.pl w umożliwianiu finansowania skrajnie prawicowych bojówek".

Poniżej pełna treść ultimatum Akcji Demokracji:

Szanowni Państwo,

mimo wyraźnego i głośnego już medialnie apelu aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji, ruchu społecznego walczącego między innymi z faszyzacją życia publicznego w Polsce, w którym domagamy się usunięcia zrzutki umożliwiającej organizację skrajnie prawicowych bojówek, tzw. "straży narodowej", wciąż uchylacie się Państwo od odpowiedzialności i zasłaniacie argumentami o "neutralności światopoglądowej". Nie tylko nie zablokowaliście Państwo zrzutki, czego bezpośrednio domaga się już ponad 14 000 aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji oraz tysiące innych osób wyrażających swoje oburzenie na Państwa postępowanie. Pozwoliliście Państwo co więcej na to, by przez kolejny miesiąc Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości zbierało dalej fundusze na nienawistną działalność "straży narodowej".

Wielokrotnie wskazywaliśmy i wskazywałyśmy Państwu, że "neutralność", o której Państwo piszecie nie może oznaczać przyzwolenia na faszyzację życia społecznego w Polsce. Pokazywaliśmy i pokazywałyśmy, że istnieją uzasadnione i wyraźne podstawy, by uznać, że pieniądze ze zrzutki zostaną przeznaczone na działania niezgodne z prawem. Informowaliśmy i informowałyśmy, że zrzutka stoi w sprzeczności z Państwa regulaminem i że Państwa obojętność jest de facto przykładaniem ręki do narastania skrajnie prawicowej przemocy na ulicach polskich miast i miejscowości.

Dotąd kojarzona z czynieniem dobra różowa świnka-skarbonka z Państwa loga coraz wyraźniej nabiera brunatnego odcienia. Wystarczająco dobitnie przedstawiliśmy i przedstawiłyśmy Państwu nasze argumenty. Choć nas to zasmuca, musimy przyjąć, że pozostając obojętnymi na głos tysięcy aktywistów i aktywistek, świadomie i z premedytacją dopuszczacie Państwo do finansowania skrajnie prawicowej, faszyzującej organizacji. W jednej z Państwa odpowiedzi na nasz apel, powoływaliście się Państwo opacznie na nasze wartości. Przypominamy więc Państwu: wśród wartości ruchu Akcji Demokracji wyraźne i ważne miejsce zajmuje przeciwdziałanie nienawiści i przemocy oraz faszyzacji życia publicznego. Jest to wyraz dbałości i walki o poszerzanie uniwersalnych praw człowieka. Bez ich respektowania nie byłoby w ogóle możliwe działanie takich serwisów jak Państwa. Całkiem ironicznie i z ponurymi, brunatnymi konsekwencjami podcinacie Państwo właśnie gałąź, na której kwitnie Państwa działalność. Ale też gałąź, na której wszyscy siedzimy. Dlatego nie możemy Państwu odpuścić.

Oczekujemy, że do 06.12.2020 r. usuniecie Państwo zrzutkę "Wesprzyj obrońców kościołów przed profanacją lewactwa! Budujemy Straż Narodową!" i zwrócicie zebrane środki darczyńcom. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni i zmuszone jeszcze bardziej zdecydowanie działać, by Państwa rola w umożliwianiu działania "straży narodowej" stała się szeroko znana, a powszechna opinia o Państwa firmie i działalności jednoznacznie zawierała informację o wspieraniu tworzenia brunatnych bojówek. Jeśli postanowicie Państwo stanąć po stronie nawołujących do przemocy i nienawiści nacjonalistów, możecie być Państwo pewni - prędko tego nie zapomnimy. I zrobimy co w naszej mocy, by nie zapomniało o tym polskie społeczeństwo.

Z poważaniem

Aktywiści i Aktywistki ruchu Akcji Demokracji