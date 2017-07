Akcelerator FundingBox z pierwszym sukcesem

Poznańska firma AISENS jako jeden z 10 najbardziej innowacyjnych projektów trafiła do Startupbootcamp Digital Health Berlin - wiodącego, globalnego programu akceleracji dla startupów medycznych. To duże wyróżnienie dla polskiego projektu, który podczas wieloetapowej i bardzo szczegółowej weryfikacji pokonał ponad 3 tysiące firm z całego świata.

Internet rzeczy w służbie rehabilitacji

Początkowo projekt miał służyć do określania orientacji dronów. Jednak w czasie testów okazało się, że produkt jest na tyle unikalny i uniwersalny, że może służyć jako wsparcie telerehabilitacji, branży fitness czy sportu. System opracowany przez AISENS składa się z sensorów motion tracking oraz aplikacji mobilnej działającej w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. Obecność sensorów pozwala na efektywną i bezpieczną rehabilitację w każdym miejscu, o dowolnej porze. Dzięki temu pacjent zyskuje łatwiejszy dostęp do usług fizjoterapeuty, nie będąc tym samym zależnym od szpitali (gdzie czas oczekiwania na rehabilitację mógł wynosić nawet rok).

Rewolucja w gabinecie fizjoterapeuty

Produkt może pozytywnie wpłynąć na rozwój branży rehabilitacyjnej i zwiększyć jakość usług dostępnych na rynku. Do tej pory jedynym standardem oceny pacjenta była obserwacja. AISENS umożliwi terapeutom dostęp do wielu, wcześniej niedostępnych parametrów, które pomogą lepiej ocenić stan zdrowia pacjenta. Dodatkowo system pozwoli na zautomatyzowanie i wyskalowanie pracy fizjoterapeutów, co do tej pory było praktycznie niemożliwe, natomiast pacjentom pozwoli na wykonywanie zdalnej rehabilitacji.

Przyspieszenie na rynku europejskim

AISENS jest jednym ze startupów aktualnie biorących udział w programie akceleracji realizowanym przez FundingBox we współpracy z Grupą Neuca. Dzięki wsparciu akceleratora zespół mógł stworzyć finalną wersję urządzenia. Teraz może je testować i demonstrować potencjalnym partnerom. Przypadek firmy pokazuje że oprócz wsparcia finansowego, ważne jest również wsparcie merytoryczne. Dzięki mentoringowi oraz wsparciu Grupy Neuca S.A. zespół odpowiednio ułożył priorytety związane z rozwojem produktu i mądrze skorzystał z dostępnych na rynku zasobów. Teraz ma szansę zaistnieć w międzynarodowym gronie partnerów berlińskiego akceleratora.

- AISENS stworzył uniwersalny produkt dla klienta z dowolnego kraju. Zależało nam na tym, żeby środki ScaleUp posłużyły do rozwoju projektu do momentu, w którym można pokazać działający produkt na dobrym europejskim poziomie - mówi Arkadiusz Hajduk, Mentor Prowadzący w FundingBox.

Przystanek Berlin

Twórcy tego rozwiązania - Adam Woźniak, Jarosław Gośliński oraz Piotr Owczarek przygotowują się do intensywnej 3 miesięcznej pracy w berlińskim akceleratorze. Startupbootcamp Digital Health rusza już 4. września tego roku. Podczas programu wyróżnione startupy mogą liczyć na pomoc ponad 100 mentorów, otrzymają także 15 tys. € na pokrycie pobytu w Berlinie oraz wsparcie technologicznym głównych partnerów programu - Amazona, Google czy HubSpot o wartości blisko 450 tys. euro.