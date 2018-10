AI i machine learning tematem warszawskiej konferencji biznesowo-naukowej

Machine learning ściśle wiąże się ze sztuczną inteligencją. Pojawia się tam, gdzie nie radzą sobie liniowe algorytmy. Łukasz Kobyliński, organizator konferencji "AI&NLP WORKSHOP DAY", która odbędzie się 19 października 2018 w Warszawie podaje banki, jako te miejsca, w których wykorzystuje się tego typu analizę danych do przygotowania rekomendacji dla klientów, przedstawiania im raportów z analiz wydatków, segmentacji klientów i wyłapywania ich zwyczajów zakupowych. Są to działania zmierzające do zwiększenia przychodu tych instytucji poprzez sprzedaż produktów dopasowanych do odpowiedniej grupy klientów. Inny przykład to zastosowanie zautomatyzowanej analizy danych do podejmowania lub wspierania decyzji inwestycyjnych przez instytucje finansowe.

Podczas trwania konferencji dowiemy się m.in więcej o zastosowaniu metod głębokiego uczenia (deep learning), analizie strumienia wiadomości Twittera w czasie rzeczywistym, analizie sentymentu, wykrywaniu fake newsów, wyszukiwaniu informacji tekstowych, przetwarzaniu języka naturalnego, czy też o bezserwerowym podejściu do pracy z danymi.

Podczas konferencji "AI&NLP WORKSHOP DAY" uczestnicy będą mogli wziąć udział w czterech z dwunastu warsztatów poświęconych sztucznej inteligencji oraz przetwarzaniu języka naturalnego, co pozwoli im zdobyć praktyczną wiedzę na temat obecnych metod oraz używanych technologii z tego obszaru. Goście będą mogli porozmawiać z ekspertami, naukowcami, a także zwycięzcami konkursu PolEval, aby móc omówić wiedzę w zakresie AI i NLP.

Źródło: Sages