Advoider - urządzenie, które odmieni dla Ciebie telewizję

Najnowszy produkt firmy QDIQO wszedł do oficjalnej sprzedaży. Advoider to osobisty asystent telewizyjny, który w połączeniu z aplikacją mobilną dostępną na systemy Android i iOS, tworzy mechanizm dostosowujący sposób oglądania emitowanych treści do preferencji użytkownika. Wystarczy skonfigurować go z dekoderem telewizji satelitarnej, a następnie zmienić ustawienia urządzenia adekwatnie do naszych potrzeb.