Adobe Reader DC ma poważną lukę w zabezpieczeniach

Luka w zabezpieczeniach dotyczy wersji Adobe Acrobat Reader DC 2018.009.20044 i jej poprzedników. Błąd umożliwia osobie niepowołanej zdalne wykonanie kodu na komputerze ofiary, na którym zainstalowane jest wspomniane oprogramowanie. Producent zdaje sobie sprawę z luki i już udostępnił aktualizację oprogramowania.

- Celem nie był sam Adobe – mówi Łukasz Nowatkowski, Dyrektor IT G DATA Software. – Program wybrano ze względu na dużą liczbę użytkowników. Dzięki temu przestępca ma okazję za pomocą jednego maila, uzyskać dostęp do tysięcy lub milionów komputerów.

Ekspert radzi aby ciągle zwracać uwagę na podejrzanie wyglądające maile. Należy dokładnie czytać adres, z którego został on wysłany i czy na pewno nas dotyczy. - To jedna z najpopularniejszych sztuczek przestępców, bazująca na naszym roztargnieniu i przyzwyczajeniu do otwierania setek maili dziennie - tłumaczy Nowatkowski.

Bardzo ważne jest również, aby jak najszybciej instalować aktualizacje udostępniane przez producentów.