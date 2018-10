Adobe łata luki w wielu swoich produktach

Programista to jeden z najlepszych i najbardziej opłacanych zawodów 2017 r. Według raportu Komisji Europejskiej, do 2020 r. w Unii Europejskiej będzie brakowało ponad 800 tys. specjalistów z branży IT. Pomimo popytu warto jednak odpowiednio przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, zwłaszcza gdy chce się pracować przy ambitnych projektach. więcej