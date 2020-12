Accounting outsourcing od podstaw?

Jakie usługi obejmuje oferta biur rachunkowych?

Różne biura rachunkowe oferują różny zakres tzw. accounting services, czyli usług księgowych. W większości przypadków firmy decydujące się na skorzystanie z outsourcingu księgowości zlecają biuru rachunkowemu kompleksową obsługę, a więc accounting services, obejmujące wszelkie zadania związane z rachunkowością, od wyliczania wynagrodzeń dla pracowników, podatków dochodowych i innych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej po sporządzanie, organizację i archiwizację ksiąg rachunkowych, a nawet przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych dla urzędu skarbowego. Ale są też takie firmy, który wolą powierzyć zewnętrznemu podwykonawcy tylko część obowiązków związanych z prowadzaniem księgowości – taka możliwość również istnieje. Dobór konkretnych usług księgowych w takim wypadku zależy oczywiście od indywidualnych potrzeb klienta.

Z usług jakiego biura rachunkowego warto skorzystać?

Decydując się na accounting outsourcing warto dobrze przemyśleć wybór biura rachunkowego. Musi to być firma, która cieszy się renomą i zaufaniem klientów, ma doświadczenie w branży i zatrudnia wyłącznie wysoko wyspecjalizowanych ekspertów w dziedzinie księgowości. Taką firmą jest na przykład BPiON. To profesjonalne, doświadczone i bardzo cenione w branży biuro rachunkowe świadczące usługi księgowe na najwyższym poziomie. BPiON powstało z myślą o przedsiębiorcach, którzy potrzebują wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce i za granicą, więc możesz się do niego zgłosić nawet jeśli siedziba Twojej firmy znajduje się poza granicami naszego kraju.