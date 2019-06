Accelerate 2.0 pomoże rozwinąć skrzydła firmom z branży fintech

Zarówno branży fintech, jak i markom o ugruntowanej pozycji, zależy na zwiększaniu obecności na międzynarodowym rynku płatności. Dlatego inicjatywa Accelerate 2.0 obejmuje nową usługę Mastercard Global Reach, która umożliwi przedsiębiorstwom rozszerzenie działalności w zakresie wydawania kart płatniczych na nowe regiony na całym świecie. Kolejną nowością jest rozwiązanie Mastercard Premium Products. Od teraz firmy z branży fintech będą mogły używać brandingu Mastercard (logotypu w kolorze srebrnym), jeśli tylko zapewnią użytkownikom swoich produktów odpowiednie usługi. Wreszcie, Mastercard uprościł i ustandaryzował wymogi produktowe tak, że są one takie same dla wszystkich typów kart – niezależnie od linii produktowej (karty przedpłacone, debetowe i kredytowe) czy segmentu klienta (indywidualny, biznesowy). Wymogi te obowiązują teraz we wszystkich 31 państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Pakiet usług stworzony w celu wspierania firm z branży fintech:

Start Path Global — dla startupów, które chcą współpracować z Mastercard i jego klientami

Nagradzany, globalny program dla startupów, łączący zaawansowane startupy technologiczne z przedsiębiorstwami, produktami i globalnymi klientami Mastercard. Zespół programu Start Path co roku ocenia ok. 2000 startupów. Dotychczas współpracę nawiązano z ponad 200 firmami, w które zainwestowano łącznie 1,4 mld dol. (5,33 mld dol.).

Accelerate — dla firm z branży fintech - aktualnych lub przyszłych klientów Mastercard

Inicjatywa ta umożliwia klientom z branży fintech szybkie wprowadzanie nowych produktów na rynek i globalną ekspansję w ramach szybkiego, prostego i bezproblemowego procesu.

Engage — dla firm z branży fintech, które chcą szybciej rozwijać swoją współpracę z klientami Mastercard

Program ten pomaga klientom Mastercard, w tym bankom i detalistom, w znalezieniu najlepszego, wykwalifikowanego partnera technologicznego do wdrożenia i/lub obsługi ich nowych usług, co pozwala im skrócić czas wprowadzania nowych produktów na rynek i zwiększa jakość implementacji. W ramach programu Engage zarejestrowano już 150 zaufanych partnerów z branży fintech.

API Developer Zone — dla programistów, którzy chcą mieć dostęp do dużej gamy produktów i usług Mastercard i jego partnerów

Platforma API Developer Zone to pojedynczy punkt dostępu pozwalający partnerom bez trudu uzyskiwać dostęp do zróżnicowanych interfejsów API z kategorii płatności, danych, budowania lojalności i bezpieczeństwa.

Usługi Mastercard Processor Transaction Services — dla firm z branży fintech, które potrzebują narzędzi płatniczych w skali globalnej

W 2018 r. w samej tylko Europie marka Mastercard nawiązała współpracę z kolejnymi sześcioma firmami z sektora fintech. Trwają też liczne rozmowy z innymi przedsiębiorstwami, które chcą korzystać z tej technologii.

Źródło: Mastercard