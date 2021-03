ABC niszczarki. Na pewno wiesz, jak obsługiwać (i serwisować) ten sprzęt?

Niszczarka niszczarce nierówna

Wybór odpowiedniej niszczarki do biura to ważna kwestia. Źle dobrana będzie utrudniać pracę, zamiast ją ułatwiać. Przy zakupie niszczarki należy przede wszystkim uwzględnić, co będzie niszczone: tylko papier, czy może też karty kredytowe, płyty CD, DVD, dyskietki. Nie mniej istotne są koszty, a więc nie tylko cena samego urządzenia, ale też koszt serwisowania niszczarki, koszty zakupu worków na ścinki, zużycie energii elektrycznej itp.

Wydajność sprzętu musi być optymalnie dostosowane do potrzeb: w dużych korporacjach konieczne są niszczarki wysokowydajne, o pojemności kosza powyżej 70 litrów, w kilkuosobowej firmie wystarczy mała, przybiurkowa.

Niebagatelne znaczenie ma wielkość powstających ścinków - szczególnie w przypadku dokumentów poufnych bądź tajnych . W związku z tym dostępnych jest siedem klas niszczarek:

P-1 o powierzchni ścinka ≤ 2000 mm² do mało ważnych dokumentów,

P-2 o powierzchni ścinka ≤ 800 mm² do korespondencji wewnętrznej,

P-3 o powierzchni ścinka ≤ 320 mm² do dokumentów poufnych,

P-4 o powierzchni ścinka ≤ 160 mm² do dokumentów szczególnie poufnych,

P-5 o powierzchni ścinka ≤ 30 mm² do dokumentów z tajnymi danymi,

P-6 o powierzchni ścinka ≤ 10 mm² do dokumentów ze szczególnie tajnymi informacjami,

P-7 o powierzchni ścinka ≤ 5 mm² do dokumentów ze ściśle tajnymi danymi.

Nie można pominąć kwestii bezpieczeństwa użytkowania niszczarki. Większość sprzętów ma mechanizmy zabezpieczające silnik przed przegrzaniem czy wyłączające urządzenie biurowe w przypadku otwarcia pokrywy niszczarki lub zablokowania papieru, ale już nie wszystkie są wyposażone w czujniki wyłączające urządzenie, kiedy szczelina wejściowa zostanie dotknięta czy inne tego typu rozwiązania.

Niszczenie - jakie to łatwe!

O ile wybór odpowiedniego urządzenia nastręcza pewnych trudności, o tyle jego użytkowanie już nie. Zasada działania niszczarek jest prosta. Po włożeniu dokumentu uruchamiany jest silnik, napędzający ostre noże. Tną one papier (bądź inne nośniki), a resztki trafiają do przeznaczonego na to zbiornika.

Przy niszczeniu dokumentów trzeba zachować ostrożność, gdyż niszczarka może wciągnąć również włosy, krawat lub łańcuszek nieuważnego użytkownika. Papier należy wkładać tak, aby linie jego cięcia nie były równoległe do tekstu - utrudnia to wówczas odtworzenie niszczonego dokumentu. To niezwykle istotne, gdyż Ustawa o Ochronie Danych Osobowych przewiduje sankcje nawet za nieumyślne udostępnianie danych osobom nieupoważnionym.

Aby niszczarka służyła latami

Utrzymanie niszczarki na wysokim poziomie technicznym wbrew pozorom nie jest trudne. Należy pamiętać o dwóch prostych czynnościach: odkurzanie i oliwienie. Na niszczarkach, poza kurzem, który jest wszędzie, gromadzi się pył papierowy. Po odłączeniu urządzenia od zasilania wystarczy oczyścić je przy pomocy zwykłego odkurzacza z miękką końcówką. Następnie trzeba zniszczyć kilka kartek papieru skropionych olejem przeznaczonym do konserwacji. Można posłużyć się specjalnymi arkuszami do tego przeznaczonymi, a niektóre niszczarki są wyposażone w systemy autooliwienia noży.

Częstotliwość konserwacji jest uzależniona od stopnia bezpieczeństwa niszczarki - im wyższa klasa, tym oliwienie musi być częstsze. Standardowo przyjmuje się, że ostrza powinny być konserwowane co 400-800 zniszczonych arkuszy.

Regularnie konserwowane i zadbane urządzenie biurowe będzie pracowało dłużej i ciszej. Ostrza w dobrej kondycji zapewnią zmniejszoną liczbę zacięć papieru, a to przekłada się na komfort pracy. Ponadto niszczarka w dużej mierze odpowiada za bezpieczeństwo całej firmy. Z tego powodu nie można zaniedbywać prac związanych z jej utrzymaniem.

Fot. Pixabay.com