A tam, bitcoin. Pomówmy o wzroście 6800%

We wtorek 12 grudnia Litecoin dotarł w szybkim tempie do rekordowego kursu, tj. 255,42 dol., by następnie jeszcze szybciej przekroczyć 300 dol. Obecny kurs (według WorldCoinIndex) to ok. 300 dol.

Oznacza to blisko 6800% wzrostu w ciągu roku (od ok. 4 dol.) i jasno wskazuje na coraz szersze zainteresowanie kryptowalutami. Inwestorzy z jednej strony chcą mieć ich zasoby, ale z drugiej nie chcą się ograniczać jednym rozwiązaniem. Traktują bitcoin w kategorii złota, a litecoin - srebra.

Litecoin jest bardzo podobny do bitcoina. Różnice polegają na:

krótszym czasie zatwierdzenia transakcji (większej szybkości transakcji) - czas na zatwierdzenie bloku to w przypadku bitcoina 10 min., a litecoina 2,5 min.;

planowanym wolumenie kryptowaluty: sieć litecoin ma wyprodukować 84 mln litecoinów, sieć bitcoin - 21 mln bitcoinów;

innej technice szyfrowania.

Jak będzie sobie radzić "kryptosrebro"? Zobacz, co piszą na ten temat:

Business Insider (PL), CNBC, Forbes