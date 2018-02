A może zostaniesz testerką oprogramowania? Ruszają webinaria projektu "Mamo Testuj"

Przez ostatnią dekadę odsetek kobiet uczących się na uczelniach technicznych wzrósł o ponad 25%, zaś (jak podaje Kodilla) o 28% zwiększyła się liczba kobiet szkolących się na programistki na bootcampach informatycznych. A jedną z trzech najczęściej wybieranych specjalizacji jest testerka oprogramowania.

Też mogłabyś znaleźć się w tym gronie, ale... masz małe (albo nieco większe) dziecko i perspektywa dłuższego kursu budzi Twoje obawy? Obawiasz się radykalnych zmian? Dowiedz się więcej o tym zawodzie!

Fundacja Mamo Pracuj wspólnie z zespołem Testuj.pl zapraszają na bezpłatne webinaria kierowane do kobiet, szczególnie matek, chcących przebranżowić się i rozpocząć karierę w branży IT. Celem projektu “Mamo Testuj” ma być przybliżenie zawodu testerki oprogramowania, jako jednego z częściej wybieranych przez kobiety, a jednocześnie – możliwego do

wyuczenia w relatywnie krótkim czasie.

Webinaria będą odbywać się w godzinach wieczornych (pierwsze o 20.00), a poprowadzą je mamy, które zdecydowały się na zawód testerki.

27 lutego, 20:00-21:30. "Matka, żona i... testerka". Katarzyna Łabińska, mama dwójki dzieci i testerka oprogramowania, która przebranżowiła się ze stanowiska fizjoterapeutki, opowie, czym jest testowanie, na czym polega zawód testerki oprogramowania i jakie predyspozycje oraz umiejętności należy posiadać.

6 marca, 20:00-21:30. "Szukamy dziury w całym". Ewa Kienc-Brachańska, z wykształcenia magister stosunków międzynarodowych, mama dwójki dzieci, która pracuje w branży IT od 2,5 roku, pokaże, jak wygląda praca testera w zależności od projektu, jakich pojęć używa się w tej branży, jakie rodzaje błędów można napotkać przy testowaniu aplikacji oraz jak je poprawnie opisywać i raportować.

13 marca, 21:00-22:30. „Jak uczyć się testowania, to z najlepszymi!”. Stefania Winkel, lider zespołu trenerskiego oraz Akredytowany Trener ISTQB, opowie o tym, jak przebranżowić się do pracy w IT, jakie są metody mentoringu i w jaki sposób szukać wsparcia wśród kolegów z większym doświadczeniem.

Dlaczego właśnie testerka oprogramowania

Testerzy oprogramowania to specjaliści od jakości. Sprawdzają, czy oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją, czy działa poprawnie oraz czy spełnia oczekiwania użytkowników, producenta lub innych interesariuszy. Testerzy są więc niezbędnym ogniwem pomiędzy programistami a użytkownikami danego produktu. Ich zadaniem jest m.in. identyfikacja ewentualnych błędów, które mogłyby wpływać na jakość gotowego programu. To jednocześnie jeden z tych zawodów, który cieszy się dużą popularnością wśród kobiet, szczególnie mam, które chcąc jednocześnie poświęcić się wychowywaniu dzieci, szukają pracy pozwalającej na wykonywanie zadań w nienormowanych godzinach, także w warunkach zdalnych.

Nie bez znaczenia pozostaje relatywnie krótki czas nauki zawodu testera oprogramowania. Szkolenie przygotowujące do uzyskania znanego w tym świecie certyfikatu ISTQB trwa 3 dni, choć to oczywiście dopiero początek drogi do przebranżowienia się. Kolejnym krokiem są trwające od 4 do 6 tygodni warsztaty przygotowujące od strony praktycznej do wykonywania tego typu pracy.

Kolejnym czynnikiem, skłaniającym do przebranżowienia się, jest wynagrodzenie. Sedlak&Sedlak w raporcie płacowym dla branży IT – 2017 potwierdza, że już młodszy tester oprogramowania może liczyć na miesięczną wypłatę rzędu 4 709 zł brutto. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku tester oprogramowania wynosi 5 210 zł, zgodnie z danymi wynagrodzenia.pl za 2017 r.