97% firm stosuje Open Source do budowania własnych rozwiązań IT

Do najważniejszych zalet otwartych technologii wymienianych przez respondentów należą optymalizacja kosztów, elastyczność, a także brak uzależnienia od pojedynczego dostawcy. Wyniki ankiety wskazują, że oprogramowanie Open Source jest kluczowym elementem infrastruktury IT polskich przedsiębiorstw.

Badanie ankietowe przeprowadzone w związku z konferencją Open Source Day to pierwsza tego typu inicjatywa mająca na celu ocenę wykorzystania narzędzi i oprogramowania Open Source na polskim rynku, przeprowadzona na próbie prawie 300 respondentów, m.in. inżynierów, menadżerów i osób zarządzających projektami.

Systemy operacyjne w czołówce

Otwarte oprogramowanie jest najczęściej wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa w obszarze systemów operacyjnych – odpowiedziało tak 90% ankietowanych.

Najczęściej wykorzystywanym oprogramowaniem Open Source w firmach jest system operacyjny bazujący na jądrze Linuxa. Na drugim miejscu respondenci wskazali wykorzystywanie otwartych baz danych (73,5%). Kolejne miejsca dotyczą specyficznych komponentów służących przy rozwoju oprogramowania.

Rozwiązania typu Open Source są też ważnym narzędziem w obszarze technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze i big data – na ich zastosowanie w tych obszarach wskazał odpowiednio co trzeci i co piąty badany.

Co istotne, przytłaczająca większość uczestników ankiety wskazuje, że wykorzystuje rozwiązania Open Source w procesie tworzenia własnych rozwiązań IT, w tym aplikacji – aż 97% badanych potwierdziło, że w tym wypadku korzysta częściowo lub wyłącznie z otwartych technologii.

Mówiąc o powszechności zastosowania otwartych technologii w biznesie, należy z jednej strony brać pod uwagę rozwiązania dedykowane użytkownikowi końcowemu, np. systemy operacyjne czy programy do obsługi poczty e-mail. Z drugiej strony, rozwiązania Open Source są wykorzystywane przez ogromną społeczność inżynierów i programistów zatrudnionych przez komercyjne instytucje. Co trzeci ankietowany korzysta z otwartych technologii w obszarze tzw. kontenerów, czyli rozwiązań, które przyspieszają i upraszczają proces budowania i wdrażania nowego kodu. Innym przykładem mogą być rozwiązania chmurowe. Aż 75% uczestników badania przyznało, że rola tradycyjnego stanowiska pracy wyposażonego w komputer stacjonarny maleje. Zmieniający się sposób organizacji pracy sprawia, że chcemy mieć dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie, co oznacza, że rozwiązania chmurowe będą w dalszym ciągu zyskiwały na znaczeniu. Tymczasem dziś, ciężko byłoby znaleźć chmurę publiczną, która nie wykorzystywałaby choćby w najmniejszej części otwartych technologii.

Nie tylko optymalizacja kosztów

Uczestnicy badania Open Source Day wskazali, że największymi zaletami otwartego oprogramowania jest optymalizacja kosztów, a także elastyczność rozwiązań Open Source – te dwie cechy zostały wymienione przez około 60% respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się brak uzależnienia od dostawcy i możliwość samodzielnej realizacji projektów z wykorzystaniem otwartego kodu. Na miejscu czwartym wymieniono nowoczesność, a na piątym bezpieczeństwo rozwiązań.

Jak wskazują eksperci, otwartość kodu daje przedsiębiorstwom większą elastyczność i kontrolę nad projektami informatycznymi, od których często zależą ich krytyczne funkcje biznesowe. Ponadto społeczność wykorzystująca rozwiązania Open Source zbudowała liczne platformy wymiany wiedzy.

Społeczność Open Source nie tylko pomaga sobie wzajemnie w dzieleniu się informacjami, ale także często uczestniczy w budowaniu małych fragmentów kodu. Przedstawiając problem innym, w krótkim czasie możemy liczyć nie tylko na odpowiedź, ale także na wskazówki, że inne rozwiązanie może być dla nas lepsze. Spowodowane jest to faktem, że uprzednio wymienione platformy skupiają programistów z wieloletnim doświadczeniem. Co za tym idzie, dużo trudniej jest ukryć lub przeoczyć błąd w kodzie, a w razie jego wykrycia może on być naprawiony natychmiast – użytkownik nie musi czekać aż dostawca wypuści na rynek, nową, poprawioną wersję.