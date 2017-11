95% firm w Polsce dotknięte cyberatakami

Najważniejsze wnioski płynące z badania

Według respondentów członkowie zarządów wciąż nie traktują cyberbezpieczeństwa priorytetowo. Zdaniem 47% ankietowanych, osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w kwestiach informatycznych, bezpieczeństwo IT nadal nie jest kluczową sprawą dla zarządów ich firm. Co ciekawe, nie ma to negatywnego wpływu na budżety. Ponad połowa – 53% przedsiębiorstw – przyznaje, że wydaje ponad 10% budżetu informatycznego na cyberbezpieczeństwo, co jest znaczącą kwotą.

– Na przestrzeni ostatnich lat inwestycje w cyberbezpieczeństwo stały się dla przedsiębiorstw istotną kwestią. Coraz więcej zarządzających najwyższego szczebla uwzględnia je jako element szerszej strategii informatycznej – komentuje Jolanta Malak, regionalna dyrektor Fortinet.

Ponadto 58% respondentów stwierdziło, że ich budżety na bezpieczeństwo wzrosły w stosunku do ubiegłego roku. Ankietowani są przekonani, że cyberbezpieczeństwo powinno stanowić priorytet dla zarządu: 71% z nich twierdzi, że ich zarząd powinien uważniej przyglądać się bezpieczeństwu informatycznemu. - Bezpieczeństwo cyfrowe w firmach poprawi się wtedy, kiedy przestanie być priorytetem tylko dla części z nich, a stanie się normą nie tylko dla firm, które mają dostęp do danych obywateli, ale również dla pozostałych, które z każdym dniem zwiększają udział informacji oraz informatyki w swojej działalności – mówi Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha.

Trzy najważniejsze czynniki zwiększające zainteresowanie zarządów cyberbezpieczeństwem

1. Wzrost liczby przypadków naruszeń bezpieczeństwa oraz cyberataków na całym świecie

W ostatnich dwóch latach 95% przedsiębiorstw padło ofiarą naruszenia bezpieczeństwa, a w 51% przypadków respondenci jako wektor ataku wskazywali malware (złośliwe oprogramowanie) lub ransomware (oprogramowanie wymuszające okup za odzyskanie zaszyfrowanych przez nie danych).

Z kolei 34% ankietowanych przyznało, że w następstwie cyberataków o zasięgu globalnym, takich jak WannaCry, wzrosło zainteresowanie bezpieczeństwem informatycznym ze strony zarządów ich firm. Największe wrażenie wywoływały skala i charakter globalnych cyberataków. W efekcie tego bezpieczeństwo jest tematem rozmów nie tylko w dziale informatycznym.

2. Dostosowanie się do wymogów prawnych

Kolejnym czynnikiem zwiększającym zainteresowanie zarządów cyberbezpieczeństwem są coraz bardziej rygorystyczne regulacje prawne (według 26% respondentów). Pod groźbą wysokiej kary za niedostosowanie się do wymogów na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO,) zarząd jest zmuszony zainteresować się tematem.

– Kary przewidziane przez RODO to nawet 20 mln Euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa. Oprócz kar istotnego znaczenia nabierają przewidziane w RODO nowe obowiązki spoczywające na administratorze danych, które skłaniają firmy do inwestycji w cyberbezpieczeństwo – zauważa dr Aleksandra Musielak z departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan. - Największym wyzwaniem, jakiemu będą musiały sprostać firmy, jest zapewnienie takiej ochrony danych osobowych, której poziom będzie adekwatny w stosunku do zagrożeń. To oznacza nieustanne monitorowanie przez firmy poziomu bezpieczeństwa danych osobowych i stałe ulepszanie systemów ochrony danych.

3. Migracja danych do chmury

69% ankietowanych wskazało wzrost znaczenia bezpieczeństwa danych w chmurze. – Jako że przedsiębiorstwa dokonują transformacji cyfrowej i przechodzą na technologie chmurowe, inwestycja w cyberbezpieczeństwo nie jest już tylko kwestią informatyczną, lecz decyzją biznesową o znaczeniu strategicznym – mówi Jolanta Malak. – Biorąc pod uwagę specyfikę współczesnej gospodarki cyfrowej, przewiduję, że bezpieczeństwo będzie stanowić kluczowy element szerszej strategii zarządzania ryzykiem.

Ponadto 55% respondentów stwierdziło, że bezpieczeństwo w chmurze, wraz z towarzyszącymi mu inwestycjami, staje się priorytetem dla zarządów ich firm. W rezultacie 35% firm w najbliższych 12 miesiącach planuje inwestycje w bezpieczeństwo w chmurze.

Metodologia badania

Badanie Fortinet Global Enterprise Security Survey 2017 zostało przeprowadzone na zlecenie Fortinet przez niezależną firmę badawczą Loudhouse w celu przeanalizowania postaw wobec cyberbezpieczeństwa w biznesie w lipcu i sierpniu 2017 roku.

Globalna ankieta skierowana do osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w kwestiach informatycznych, które mają w firmach także wpływ na bezpieczeństwo informatyczne, objęła 1801 anonimowych ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, RPA, Polski, Korei, Australii, Singapuru, Indii, Hong Kongu, Indonezji oraz z Bliskiego Wschodu. Respondenci internetowej ankiety nie znali celu ani sponsora badania.