9 rzeczy, które (niektóre) firmy hostingowe wolałyby przemilczeć

Wybór serwera dla strony WWW nie jest prosty. Podczas analizowania parametrów hostingu trzeba zwrócić uwagę na szereg czynników. Firmy oferujące tego typu usługi często konstruują ofertę, uwypuklając tylko kilka aspektów serwera. Niestety skupianie się tylko na wybranych parametrach zdecydowanie zaburza obraz hostingu.

Jeżeli chcesz być zadowolony z serwera, musisz pójść o krok dalej. Nie zatrzymuj się na hasłowym przedstawieniu zalet hostingu i poszukaj bardziej szczegółowych informacji dotyczących jego parametrów. Zobacz, które tematy są dla firm hostingowych wyjątkowo newralgiczne.

1. Cena przedłużenia (hostingu i domeny) po roku

Domena za złotówkę i super hosting za 10 zł? To oczywiście możliwe - niektóre firmy mogą sobie pozwolić na tego typu zabiegi marketingowe. Pamiętaj jednak, że w tego typu ofertach na niską cenę możesz liczyć tylko przez 12 miesięcy - przedłużenie domeny oraz hostingu może być po roku droższe nawet o kilkaset złotych.

Może Ci się wydawać, że warto skorzystać z promocji, a po roku po prostu zmienić dostawcę usług. Oczywiście to możliwe, jednak pamiętaj przy tym, że przenoszenie danych pomiędzy hostingami wymaga sporo pracy. To samo dotyczy transferu domeny. Nie dość, że czynność ta wymaga zmiany danych w systemie DNS, to jeszcze firmy hostingowe często rzucają użytkownikom kłody pod nogi (np. wymagają przesyłania podpisanych dokumentów pocztą). Jeżeli pojawią się problemy, może to doprowadzić do dłuższej przerwy w dostępie do strony.

W związku z tym zamiast patrzeć na hosting wyłącznie krótkoterminowo, lepiej przyjrzyj się standardowemu cennikowi. W ten sposób uchronisz się przed nieprzyjemnymi zaskoczeniami.

2. SSL może być za darmo

Certyfikat SSL to jedno z podstawowych narzędzi służących do weryfikowania wiarygodności domeny przez przeglądarkę osoby odwiedzającej. Wchodząc na stronę wyposażoną w SSL, przy pasku adresu użytkownik zobaczy zieloną kłódkę. Dzięki temu zyskuje on zapewnienie, że połączenie ze stroną jest bezpieczne.

Jednak nie chodzi tutaj wyłącznie o zieloną kłódkę. Tak naprawdę certyfikat SSL:

szyfruje dane pomiędzy serwerem a komputerem (lub urządzeniem mobilnym) odwiedzającego;

poświadcza integralność danych;

chroni przed phishingiem (czyli wyłudzaniem danych);

wpływa pozytywnie na pozycjonowanie;

jest często wymagany podczas integracji strony z zewnętrznymi systemami;

jest ogólnoświatowym standardem.

A co najważniejsze… SSL może być darmowy. Niestety nie każdy hosting ma w ofercie bezpłatny certyfikat. Zamiast tracić pieniądze na płatny certyfikat SSL, być może warto poszukać firmy, która zaoferuje go za darmo?

3. Ukryte podstawowe parametry oferty

Pojemność, transfer i darmowy backup - to właśnie takie czynniki są najczęściej uwypuklane w rozmaitych ofertach firm hostingowych. Prawda jest jednak taka, że nie można ich analizować w oderwaniu od innych parametrów.

Nie wiesz, które parametry są najważniejsze? Poniżej znajdziesz checklistę rzeczy, którym warto przyjrzeć się w pierwszej kolejności. Do najistotniejszych parametrów planu hostingowego należą:

procesor - dobrze, aby było to przynajmniej 1GHz (lub 1 rdzeń);

- dobrze, aby było to przynajmniej 1GHz (lub 1 rdzeń); pamięć operacyjna - nie powinna być mniejsza niż 1 GB;

- nie powinna być mniejsza niż 1 GB; limit procesów PHP - 10 to absolutnie minimum;

- 10 to absolutnie minimum; pojemność - zdecyduj się na przynajmniej 5 GB, ale nie rozpędzaj się - pewnie nie potrzebujesz od razu aż 500 GB;

- zdecyduj się na przynajmniej 5 GB, ale nie rozpędzaj się - pewnie nie potrzebujesz od razu aż 500 GB; transfer - 10 GB transferu miesięcznie może się okazać zbyt dużym ograniczeniem. W przypadku tego parametru warto zdecydować się na brak limitów;

- 10 GB transferu miesięcznie może się okazać zbyt dużym ograniczeniem. W przypadku tego parametru warto zdecydować się na brak limitów; ilość baz danych MySQL - pamiętaj, że na jedną stronę potrzebna jest Ci jedna baza. Uważaj na ten limit szczególnie wtedy, gdy zamierzasz jednocześnie uruchomić kilka serwisów na jednym serwerze;

- pamiętaj, że na jedną stronę potrzebna jest Ci jedna baza. Uważaj na ten limit szczególnie wtedy, gdy zamierzasz jednocześnie uruchomić kilka serwisów na jednym serwerze; ilość kont e-mail - pamiętaj, że jedna skrzynka e-mailowa pod jedną domenę to zdecydowanie zbyt mało. Przyjrzyj się, jakie są limity oferowane przez dany serwer. 10 powinno wystarczyć na początek - jednak przy dalszym rozkręceniu działalności, licz się z koniecznością zwiększenia tej liczby.

Żeby móc podjąć decyzję o pakiecie hostingowym, musisz mieć możliwość przeanalizowania wielu parametrów. Jeżeli firma oferująca serwer nie przedstawia w ich ofercie - po prostu o nie dopytaj. Gdy nie otrzymasz takich informacji, to warto zastanowić się nad znalezieniem innego dostawcy.

4. Rodzaj dysków twardych

Pamiętaj o tym, że od pojemności dysków znacznie ważniejsza jest ich technologia. Tak naprawdę większość użytkowników serwerów wykorzystuje tylko ułamek przestrzeni dyskowej, za którą płaci. Natomiast rodzaj zastosowanych dysków zawsze ma ogromny wpływ na szybkość ładowania strony.

Hostingi mogą być oparte na:

talerzowych dyskach HDD - które są stosunkowo tanie, ale za to dość wolne;

- które są stosunkowo tanie, ale za to dość wolne; dyskach SSD - umożliwiających dostęp nawet kilkanaście razy szybciej niż w przypadku HDD;

- umożliwiających dostęp nawet kilkanaście razy szybciej niż w przypadku HDD; dyskach SSD NVMe - jeszcze (nawet 10-11 razy) szybszych od SSD.

Jeżeli stawiasz na szybkość ładowania strony, to koniecznie zdecyduj się na SSD nVME lub przynajmniej SSD. Serwery oparte na HDD mogą wydłużyć czas ładowania Twojej strony nawet o kilka sekund. Dla wielu odwiedzających może taki czas oczekiwania może być zbyt zniechęcający.

Uwaga! Wybierając hosting oparty na szybszych dyskach, przyjrzyj się czy służą one do przechowywania wszystkich danych. Niektóre firmy hostingowe oferują serwery SSD, w których szybkie przestrzenie dyskowe są zarezerwowane np. wyłącznie dla baz danych, a pliki na serwerze są przechowywane jedynie na talerzowych dyskach. Takie rozwiązanie będzie znacznie wolniejsze niż hosting w całości oparty na dyskach SSD. Nie daj się nabrać!

5. (Nie)obsługiwane technologie

Czy wybierając hosting zwracasz uwagę np. na silniki pamięci podręcznej? Pewnie nie! Firmy serwerowe zdają sobie z tego sprawę i często nie oferują Ci rozwiązań, które mogłyby znacząco wpłynąć na prędkość Twojej strony internetowej.

W związku z tym, podczas wybierania serwera przyjrzyj się, czy obsługuje on np.:

Redis/Memcached - czyli silniki pamięci podręcznej odpowiadające za szybkie ładowanie strony;

- czyli silniki pamięci podręcznej odpowiadające za szybkie ładowanie strony; HTTP/2 i HTTP/3 - obsługa HTTP/2 oraz gotowość do obsługi HTTP/3 pokazuje, że możesz liczyć na szybsze i bezpieczniejsze korzystanie z serwera. Nowe standardy są o wiele bardziej zoptymalizowane pod obecne sposoby korzystania z Internetu niż HTTP 1.1, który pochodzi z ostatnich lat ubiegłego wieku;

- obsługa HTTP/2 oraz gotowość do obsługi HTTP/3 pokazuje, że możesz liczyć na szybsze i bezpieczniejsze korzystanie z serwera. Nowe standardy są o wiele bardziej zoptymalizowane pod obecne sposoby korzystania z Internetu niż HTTP 1.1, który pochodzi z ostatnich lat ubiegłego wieku; najnowsza wersja PHP - to od wersji PHP w dużej mierze zależy szybkość ładowania poszczególnych części strony. Sprawdź, czy serwer ma zainstalowaną najnowszą wersję języka na serwerze. W przeciwnym wypadku Twoja strona będzie nie tylko działać wolniej, ale mogą pojawić się także różnego rodzaju konflikty z wtyczkami czy aktualizacjami silników stosowanych przez Twój blog, stronę czy sklep internetowy.

6. Gdzie jest hosting?

Dzięki Internetowi świat stał się globalną wioską, dlatego na pewno zdziwi Cię fakt, że lokalizacja serwera… ma znaczenie. To, gdzie znajduje się Twój hosting, może mieć wpływ nie tylko na szybkość ładowania strony, ale także na pozycjonowanie. Polska firma hostingowa wcale nie musi oznaczać polskiej lokalizacji. W związku z tym przed zdecydowaniem się na daną ofertę, koniecznie sprawdź lokalizację serwera.

Jeżeli uruchamiasz stronę w Polsce, to możesz liczyć, że odpowiedź ze strony serwera umiejscowionego w Warszawie, Berlinie czy Pradze będzie dość podobna - mogą pojawić się różnice na poziomie kilku milisekund. Natomiast, jeżeli hosting mieści się np. w USA lub Australii, to czas oczekiwania na reakcję serwera może wzrosnąć nawet powyżej kilkuset milisekund. Pamiętaj, że każde takie opóźnienie stanowi składową czasu ładowania Twojej strony - na pewno nie chcesz, by ciągnęło się to w nieskończoność.

To jednak nie wszystko. Lokalizacja hostingu ma też wpływ na miejsce strony w wyszukiwarce. Algorytmy Google mogą brać pod uwagę umiejscowienie serwera przy zapytaniach lokalnych. W związku z tym wybierz hosting, który jest zlokalizowany w kraju, w którym sprzedajesz (lub prowadzisz inny typ działalności).

7. Tajemnicze kopie zapasowe

Poważne podejście do tematu backupów zwiększa bezpieczeństwo Twojej strony internetowej oraz przechowywanych danych. Nikt chyba nie będzie próbował z tym dyskutować. Nie bierz jednak za pewnik, że hosting zapewni Ci ochronę na odpowiednim poziomie.

Wybierając serwer, sprawdź nie tylko, czy w Twoim pakiecie odhaczony jest element “Backup za darmo”. Koniecznie przyjrzyj się parametrom dotyczącym kopii zapasowych. Dowiedz się w szczególności:

jak często robiona jest kopia zapasowa - najlepiej, żeby było to nawet kilka razy dziennie. Jeżeli backup robiony jest zbyt rzadko, może on nie objąć wielu istotnych zmian na serwerach (np. nowych maili czy modyfikacji strony głównej);

- najlepiej, żeby było to nawet kilka razy dziennie. Jeżeli backup robiony jest zbyt rzadko, może on nie objąć wielu istotnych zmian na serwerach (np. nowych maili czy modyfikacji strony głównej); jak długo przechowywane są backupy - to także bardzo ważny element. Niektóre serwery pozwolą Ci na dostęp do danych przez maksymalnie 24 lub 48 godzin - w związku z tym musisz działać naprawdę szybko. Często w tak krótkim czasie nawet nie zorientujesz się, że niektóre dany zniknęły z serwera. Co lepsi dostawcy zapewnią dostęp do backupu nawet po kilku tygodniach.

- to także bardzo ważny element. Niektóre serwery pozwolą Ci na dostęp do danych przez maksymalnie 24 lub 48 godzin - w związku z tym musisz działać naprawdę szybko. Często w tak krótkim czasie nawet nie zorientujesz się, że niektóre dany zniknęły z serwera. Co lepsi dostawcy zapewnią dostęp do backupu nawet po kilku tygodniach. jak wygląda przywracanie danych - w przypadku niektórych firm hostingowych przywrócenie backupu może wymagać kontaktu z biurem obsługi klienta, co zdecydowanie wydłuża cały proces. Znacznie szybszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest możliwość samodzielnego przywracania kopii zapasowej - czy to z poziomu panelu użytkownika, czy po prostu poprzez FTP. Upewnij się, w jaki sposób wygląda to w Twojej firmie serwerowej.

8. Ukryte limity i ograniczenia

Gdy przedstawiane są oferty firm hostingowych, fraza “bez limitu” dotyczy przede wszystkim transferu na serwerze. Nie łudź się, że pakiet hostingowy jest pozbawiony jakichkolwiek innych ograniczeń. Niestety często okazuje się, że pozostałe limity mogą być bardzo uciążliwe podczas korzystania z hostingu.

Limity mogą odnosić się np. do:

jednoczesnych procesów PHP (wspomnianych już wcześniej) - hostingi często ograniczają maksymalną liczbę równoległych procesów PHP. Jeżeli liczba ta jest zbyt niska (np. poniżej 10) to, podczas dużego zainteresowania stroną, będzie się ona długo ładować - użytkownicy będą musieli odczekać w kolejce, zanim wyświetlona zostanie konkretna treść na witryny. Zadbaj o to, aby limit ten był jak największy;

(wspomnianych już wcześniej) - hostingi często ograniczają maksymalną liczbę równoległych procesów PHP. Jeżeli liczba ta jest zbyt niska (np. poniżej 10) to, podczas dużego zainteresowania stroną, będzie się ona długo ładować - użytkownicy będą musieli odczekać w kolejce, zanim wyświetlona zostanie konkretna treść na witryny. Zadbaj o to, aby limit ten był jak największy; limit jednoczesnych połączeń HTTP - niektóre hostingi mogą ograniczać maksymalną liczbę osób przebywających na stronie. Gdy limit ten wynosi 100 - możesz mieć problemy ze stroną podczas dużego oblężenia (np. gdy Twoja promocja zadziała jak magnes na odwiedzających);

- niektóre hostingi mogą ograniczać maksymalną liczbę osób przebywających na stronie. Gdy limit ten wynosi 100 - możesz mieć problemy ze stroną podczas dużego oblężenia (np. gdy Twoja promocja zadziała jak magnes na odwiedzających); maksymalna liczba plików na serwerze - choć wykupisz dużą pojemność na serwerowym dysku, to często jest ona ograniczona np. ilością plików. Uważaj, jeżeli ta liczba jest podejrzanie niska - np. na poziomie 10 000. Może to uniemożliwić obsługę rozbudowanych stron WWW;

- choć wykupisz dużą pojemność na serwerowym dysku, to często jest ona ograniczona np. ilością plików. Uważaj, jeżeli ta liczba jest podejrzanie niska - np. na poziomie 10 000. Może to uniemożliwić obsługę rozbudowanych stron WWW; limit baz danych MySQL - ten czynnik jest szczególnie problematyczny, gdy zamierzasz uruchomić kilka stron na jednym serwerze.

9. Brak SLA

“Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?” - właśnie w ten sposób mogą wyglądać rozmowy z firmą hostingową, która nie oferuje SLA. Service Level Agreement - czyli zobowiązanie do utrzymania określonego poziomu usług - powinno być standardem podczas podpisywania umów na usługi hostingowe - niestety niekiedy możesz nie spotkać się z takimi zapisami.

SLA to w najprostszych słowach zapewnienie firmy hostingowej, że będzie stale oferować usługę na określonym poziomie szybkości i przepustowości. Jak to rozumieć? Otóż jeżeli SLA jest na poziomie 99%, oznacza to, że czas przeznaczony na przerwy techniczne serwera może wynieść maksymalnie 1% (w określonej skali - np. miesiąca). Zapisy takiej formy umowy mogą także dotyczyć np. maksymalnego gwarantowanego czasu oczekiwaniu na obsłużenie zapytania klienta. Jeżeli firma się z tego nie wywiąże - możesz np. dochodzić rekompensaty.

Wybierając hosting, musisz patrzeć na mnóstwo czynników. To, który serwer będzie dla Ciebie najlepszy, zależy od specyfiki Twojej działalności, wymagań odnośnie tworzonej strony, a także budżetu, jakim dysponujesz. Podczas wyboru hostingu miej z tyłu głowy tych 9 czynników - dzięki temu będziesz w stanie dokonać rzetelnej oceny parametrów oferty i podjąć słuszną decyzję.

—

Artykuł przygotował Mateusz Mazurek - autor projektu Jak Wybrać Hosting, w ramach którego testuje, sprawdza i recenzuje usługi hostingowe. Przedsiębiorca internetowy. Twórca blogów i wydawca serwisów internetowych.

Foto Science in HD / Unsplash