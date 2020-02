86% Polaków liczy na kilka dni pracy zdalnej w tygodniu. Pozostały czas chcą spędzać w fajnym biurze

Wręcz przeciwnie, przestrzeń, której odwiedzanie staje się opcją a nie przymusem, musi przyciągać. Pracownicy swoje oczekiwania zaczynają od podstaw, czyli liczą na własne biurko, ale już na kolejnych miejscach znajdują się możliwość wpływu na otoczenie i dobrze wyposażona kuchnia.

Zaledwie 14% pracowników nie odczuwa potrzeby pracy zdalnej. Przeciwnego zdania jest zdecydowana większość – 28% z nas wystarczyłby jeden dzień pracy poza biurem, 31% liczy na dwa dni, 14% chętnie pracowałoby zdalnie przez trzy dni, a rekordziści (13%) chcieliby wpadać do biura tylko raz w tygodniu. Co więcej, aż 51% pracowników przyznaje, że możliwość pracy zdalnej wpływa na ich efektywność.

- Rosnąca popularność pracy zdalnej jest efektem postępującej cyfryzacji. Bariery, które do niedawna skutecznie utrudniały dostęp do firmowych danych i programów spoza biura, przestają istnieć. Obowiązki zawodowe możemy sprawnie wykonywać z każdego miejsca i o dowolnej porze. Nie tracąc przy tym czasu na dojazdy. Biuro nadal jednak jest potrzebne, bo bez wspólnej przestrzeni, ciężko o interakcje między pracownikami – mówi Joanna Wanatowicz, Business Director, Grafton Recruitment.

Czego od biura oczekują Polacy?

W pierwszej trójce najistotniejszych elementów przestrzeni biurowej znajdują się: własne biurko (61%), możliwość ręcznego dostosowania temperatury lub klimatyzacji (58%) oraz dobrze wyposażona kuchnia (53%). Mniej niż połowa pracowników zwraca baczną uwagę na dostęp do miejsc pracy cichej (46%), ogólny standard budynku (42%), nasłonecznienie (41%) i zieleń (39%). Okazuje się, że najmniej istotny element wystroju biurowego to budki telefoniczne, które jeszcze jakiś czas temu robiły furorę.

Eksperci CBRE zwracają uwagę na zróżnicowanie preferencji odnośnie układu biura. 55% pracowników woli układ gabinetowy, 20% chce pracować na tzw. open space’ach, a dla co czwartej osoby nie ma to znaczenia.

- Preferencje dotyczące układu przestrzeni w biurze odzwierciedlają nasz typ osobowości i styl pracy. Jeśli dodamy do tego oczekiwania względem wystroju biura widzimy, że zatrudnieni chcą mieć kontrolę nad tym, gdzie i w jakich warunkach pracują. Stąd też rosnąca popularność elastycznych powierzchni,. Pocieszające dla pracodawców powinno być to jak proste i konkretne są oczekiwania Polaków wobec ich miejsca pracy. Wprowadzając czasem niewielkie zmiany, możemy dopasować przestrzeń do oczekiwań pracowników. A dzięki temu będziemy w stanie wygrać wyścig o najlepszych pracowników. Aż dwie osoby na trzy przyznają, że są gotowi na zmianę pracy, jeśli u konkurencji warunki biurowe okażą się lepsze – podsumowuje Jan Banasikowski, doradca ds. HR i analiz lokalizacyjnych CBRE.

Metodologia badania:

Badanie przeprowadzono w listopadzie 2019 roku za pomocą ankiety online. Grupa badawcza to kandydaci Grafton Recuritment, którzy w ostatnim półroczu aplikowali na co najmniej jedną ofertę pracy. N=1316.