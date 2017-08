80 tys. zł kosztowało firmę architektoniczną projektowanie na nielegalnych kopiach oprogramowania

To kolejny przypadek korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania przez firmę architektoniczną. Jednak problem nielegalnych kopii oprogramowania specjalistycznego nie ogranicza się jedynie do tej branży. Do grona firm projektowych, inżynieryjnych, budowlanych i geodezyjnych korzystających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z nielicencjonowanego oprogramowania „dołączyły” firmy produkcyjne, a także zajmujące się energią odnawialną, kartografią czy automatyką przemysłową.

- W wypadku firmy produkcyjnej z województwa łódzkiego, w której siedzibie Policja dokonała przeszukania w maju br., wstępnie oszacowano wartość nielicencjonowanego oprogramowania na kwotę ponad 1 mln zł. Miesiąc wcześniej, dokonano przeszukania w firmie z branży automatyki przemysłowej z Wielkopolski – tu z kolei wszystko wskazuje na to, że wartość nielicencjonowanego oprogramowania należy szacować na ponad 200 tysięcy złotych - mówi Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA w Polsce. - Mamy nadzieję, że tego rodzaju przypadki będą przestrogą dla firm, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dopuszczają się korzystania z oprogramowania bez wymaganej prawem licencji. Tym bardziej, że nie tylko konsekwentnie wzrasta liczba zgłoszeń przypadków piractwa, ale i ich jakość. Przez jakość mam na myśli wiarygodność informacji o rodzaju oprogramowania i skali jego nielegalnego wykorzystywania. Z kolei, dla skuteczności działania Policji niebagatelne znaczenie ma w wielu przypadkach bardzo dobra współpraca wydziałów do zwalczania przestępczości gospodarczej i do zwalczania cyberprzestępczości – dodaje Witucki.

Podobnie, jak w innych przypadkach, działania związane z przeszukaniem przez Policję siedziby biura architektonicznego z województwa mazowieckiego zostały zainicjowane przez producentów oprogramowania zrzeszonych w BSA na podstawie anonimowego zgłoszenia.