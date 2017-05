80 tys. zł dla zwycięzców konkursu na społecznie użyteczne startupy

Pierwsze miejsce w konkursie CVC Young Innovator Awards zajął startup o nazwie ScienceBioTech. Małgorzata Cykowska-Błasiak, wraz z czwórką innych naukowców, opracowała i stworzyła unikatowy w skali światowej system modułowych płytek chirurgicznych, umożliwiających łączenie odłamów kostnych w obrębie twarzy i czaszki. Zadaniem płytek jest stabilizacja fragmentów kości i przenoszenie obciążeń mechanicznych do czasu zrośnięcia się kości. Płytki, nie dosyć, że mogą być stosowane w miejscach trudnodostępnych, przy skomplikowanych złamaniach, to jeszcze minimalizują ryzyko powikłań, w postaci blizn czy stanów zapalanych. ScienceBioTech otrzymał na dalszy rozwój 60.000 zł.

Drugie miejsce i 20.000 zł otrzymała Eleonora Burzyńska ze start-upem o nazwie DrBarbara.pl, który chce walczyć z nasilającą się epidemią chorób cywilizacyjnych. Jest to medyczno-zdrowotna aplikacja mobilna, dopasowująca dietę do stanu zdrowia użytkownika w oparciu o szczegółowy wywiad i bieżącą analizę wyników badań krwi. Jest to pierwsze tak zaawansowane rozwiązanie na rynku. Poza monitorowaniem zmiany masy ciała i wyników ponad 100 badań laboratoryjnych, aplikacja ma wiele dodatkowych przydatnych funkcji, takich jak m.in. lista zakupów, porady dietetyka i automatyczne przypomnienie o konieczności zjedzenia posiłku.

CVC Young Innovator Awards to konkurs do tej pory prowadzony w Anglii, Hiszpanii, USA oraz Hong-Kongu. Teraz jego formuła została przeniesiona również do Polski. W naszym kraju konkurs był realizowany przez fundację Youth Business Poland w partnerstwie z firmą doradczą PwC oraz oczywiście z funduszem inwestycyjnym CVC Capital Partners. Konkurs miał na celu wsparcie różnorodnych inicjatyw biznesowych. Wśród autorów zgłoszonych do konkursu 60 inicjatyw znaleźli się zarówno ci startujący od samego początku, jak i młodzi przedsiębiorcy, którzy posiadają od jakiegoś czasu firmy, ale chcieliby rozwinąć je w dobrze prosperujący biznes. Każdy pomysł musiał spełniać jednak jeden obowiązkowy aspekt – być użyteczny społecznie.

Dobrze prosperujący sektor małych i średnich firm jest kluczowy dla rozwoju polskiej gospodarki. A jeśli biznes dodatkowo adresuje cele istotne społecznie to korzyść jest podwójna. Stąd idea zreplikowania w Polsce sponsorowanego przez CVC międzynarodowego konkursu, polegającego na wsparciu młodych ludzi mających innowacyjny pomysł na działalność, która jednocześnie jest ważna społecznie – mówi Krzysztof Krawczyk, szef funduszy CVC Capital Partners w Polsce. – Wsparcie nie ograniczyło się tylko do nagrody pieniężnej dla zwycięzców, ale od początku zakładało też solidną pomoc merytoryczną ze strony partnerów konkursu, która jest dla młodych ludzi również bardzo ważna – dodaje.

Konkurs został zainagurowany w listopadzie ubiegłego roku. Spośród 60 pomysłów, które do niego trafiły, wybranych zostało 20 najciekawszych. Przez prawie 6 miesięcy autorzy pracowali nad ich udoskonaleniem. Efektem tych prac była finałowa siódemka najlepszych z najlepszych, która stanęła do walki łącznie o 80.000 zł.

Każda firma była kiedyś start-upem. Chodzi o to, żeby na tym etapie nie skończyć – komentuje Robert Gwiazdowski z Warsaw Enterprise Institute, jeden z jurorów konkursu CVC Young Innovator Awards.

Wokół CVC Young Innovator Awards organizatorzy zgromadzili wiele osób i instytucji, które podczas blisko półrocznych szkoleń i warsztatów zagwarantowali uczestnikom szeroko pojęte wsparcie merytoryczne w wielu aspektach. Spotkania ze startującymi przedsiębiorcami były prowadzone przez mentorów – osoby od wielu lat z powodzeniem funkcjonujące w biznesie lub ściśle z nim związane, które zaangażowały się w inicjatywę na zasadach wolontariatu.

Jako fundacja zrzeszamy na całym świecie 20 tys., a w samej Polsce 100 mentorów – przedsiębiorców i menedżerów chcących podzielić się swoją wiedzą ze startupowcami, którzy chcą jak najbardziej efektywnie rozwinąć swój pomysł na istotną społecznie działalność. Dzięki nim mieli oni szansę dowiedzieć się m.in. jak budować biznesplany, jak finansować pomysł po konkursie, czy też jak stworzyć, rozwijać i motywować zespół, który z nimi będzie w przyszłości współpracował – mówi Adrian Migoń, prezes zarządu Fundacji Youth Business Poland. – Mentoring i coaching to realne wsparcie zwiększające szanse młodych ludzi na osiągniecie biznesowego sukcesu.

Autorzy startupów zgłoszonych do konkursu udowadniają, że do pomysłu z dosłownie każdej dziedziny można podchodzić w kategoriach rozwoju firmy. Tematyka projektów jest bardzo zróżnicowana – dotyczą one między innymi obszaru nowych technologii, rozwiązań energooszczędnych, branży mieszkaniowej, modowej, a także spożywczej. Jest wiele produktów i usług wykorzystujących coraz bardziej popularną Wirtualną Rzeczywistość (VR). W inauguracyjnej edycji konkursu pojawiły się również aplikacje z zakresu dietetyki, a także patenty medyczne i biotechnologiczne. Startujący przedsiębiorcy udowadniają też, że można budować firmę w oparciu o promowanie różnorodnych aktywności dla seniorów, m.in. tańca.

W jury konkursu znalazły się następujące osoby: Piotr Nogajczyk – Partner PwC, Robert Gwiazdowski – Prezes Rady Warsaw Enterprise Institute, Ewa Konczal – Prezes Zarządu Fundacji Valores, Maksymilian Kraczkowski – Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Krzysztof Krawczyk – szef CVC Capital Partners w Polsce, Eliza Kruczkowska – Dyrektor ds. Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju, Jacek Świderski – Prezes Zarządu Grupy Wirtualna Polska. Oficjalny patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rozwoju.