8 prezentów na Walentynki dla kobiet

Prezenty dla kobiet





Dla miłośniczek kosmetyków naturalnych: hit, dla fanek kosmetyków: ciekawostka typu "warto spróbować". Na Walentynki wybierz sympatyczny kształt (np. odpowiednio do okazji serduszko) lub opakowanie, dobierając dla kobiety postać/zwierzę, które najbardziej do niej pasuje.

Dla kobiet, które docenią praktyczny prezent (kończący z groźbą pękniętego ekranu) i dla tych, które poszukując gadżetów użytkowych zamiast słodkich kotków wybierają konkret i solidność.

Kobiety doceniają biżuterię, tylko... trudno z nią trafić. Spróbuj stylowego podkreślenia pasji wybranki, np. dla fanki muzyki wybierz kolczyki w formie kluczy wiolinowych:

a miłośniczce stylu steampunk podaruj zegary:





Fance dobrej książki (a nawet kulturalnej snobce) śmiało możesz kupić szeroko doceniane dzieło "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" - dobra literatura, której nie wypada nie znać (książka w papierze lub ebook dla fanek czytników).

Skończ z wiecznie uszkodzonym kablem, a za to dołóż się do stylu - słuchawki nauszne to od kilku sezonów ceniony dodatek do stroju. Które lepiej pasują do Twojej dziewczyny - czerwone, białe, a może niebieskie?

Dla dziewczyny, która dobrze kojarzy kultową scenę z "Bruneta wieczorową porą"... albo dla takiej, która z dumą będzie nosić takie hasło.







Evergreen. Dziewczyny w każdym wieku lubią bransoletki z "charmsami". Na sznurku bawełnianym na co dzień albo (jeśli chcesz się wysadzić) srebrna. Do tego prezent rozwojowy - na drobne okazje możesz wręczać kolejne "charmsy" (koraliki do nawlekania).