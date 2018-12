8 nowych projektów opracowanych w ramach C-Lab wykorzystuje sztuczną inteligencję

Stworzony w grudniu 2012 roku C-Lab to program inkubacji pomysłów wspomagający kreatywną kulturę korporacyjną i rozwijający innowacyjne pomysły pracowników Samsung. Program wspiera opracowywanie pomysłów wpisujących się we wszystkie dziedziny biznesowe. Pracownicy zakładają własne startupy, natomiast gigant służy nowym firmom wsparciem, zapewniając im kapitał początkowy i konsultacje biznesowe.

Osiem nowych projektów C-Lab to „Tisplay”, usługa prezentacji wirtualnych reklam w wyświetlanych treściach wideo, „aiMo”, rozwiązanie służące do nagrywania dźwięku ASMR, „MEDEO”, usługa natychmiastowego tworzenia wideo, „PRISMIT”, wykorzystująca AI usługa analizy wiadomości, „Perfume Blender”, spersonalizowana usługa tworzenia perfum, „Girin Monitor Stand”, stojak do monitora automatycznie dostosowujący swoje ustawienie, „alight”, lampa na biurko AI, oraz „SnailSound”, asystent dla osób słabosłyszących.



W konferencji CES 2019 weźmie udział osiem zainspirowanych pracami prowadzonymi w C-Lab startupów: MOPIC, LINKFLOW, lululab, WELT, Cooljamm company, MONIT, BLUEFEEL oraz analogue plus. Przedstawią one swoje nowo wprowadzone na rynek produkty komercyjne, jak również zapoznają się z globalnymi możliwościami biznesowymi.



Trzy z tych startupów zostały uhonorowane nagrodami CES 2019 Innovation Awards. Godny uwagi przykład to ubieralna kamera FITT360 firmy LINKFLOW, która dwa lata z rzędu otrzymała nagrodę w kategorii obrazowania cyfrowego (Digital Imaging). Z kolei firmy MOPIC i lululab nagrodzono w kategoriach przenośnych odtwarzaczy multimedialnych i akcesoriów (Portable Media Players and Accessories) oraz biotechnologii (Biotech).



Źródło: Samsung