75% polskich przedsiębiorców nie korzysta z usług e-commerce

Według danych Komisji Europejskiej, Polska zajmuje obecnie 23. miejsce w europejskim rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego - DESI (ang. Digital Economy and Society Index). Dzięki ogromnej dynamice procesu digitalizacji w Polsce coraz częściej jesteśmy postrzegani jako liderzy cyfryzacji w Europie. Ta jednak wciąż stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców zwłaszcza w kontekście korzystania z usług e-handlu czy komunikacji z odbiorcami poprzez kanały społecznościowe.

Jak wynika z badań, blisko 55% Polaków decyduje się na zakupy w internecie, a wynik ten z każdym rokiem rośnie. Zdaniem ekspertów otwiera to zupełnie nowe możliwości dla przedsiębiorców.

Właściciele małych i średnich firm w Polsce mają coraz większy dostęp do narzędzi, dzięki którym rozwój digitalizacji jest możliwy. Dużą rolę odgrywają operatorzy komórkowi, którzy swoje oferty dostosowują wedle potrzeb rynkowych. Telekomy potrafią pomóc w dwóch obszarach. Po pierwsze, zapewniając dostęp do usług, w tym przypadku przede wszystkim do Internetu. Drugi element to zaproponowanie usług dodatkowych, jak tłumaczy Piotr Markowski z T-Mobile.

Źródło: T-Mobile