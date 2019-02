70 milionów funtów na cyberbezpieczeństwo

Jak poinformowali urzędnicy oddelegowani do projektu walki z cyberprzestępczością, firmy będą rywalizowały o łączną kwotę 70 milionów funtów. Opracowano m.in. długofalowe plany wyjścia UK na pozycję światowego lidera w tworzeniu różnych form ochrony przed zagrożeniami dzięki usługom internetowym, urządzeniom cyfrowym i poprzez inwestowanie w rozwój sprzętowych środków ochrony, które będą stanowiły uzupełnienie dla rozwiązań. Program znany jako Industrial Strategy Challenge Fund, wzmocniony zostanie dodatkową kwotą 30,6 milionów funtów przewidzianą na inwestycję w bezpieczeństwo IoT.

Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana w codziennym życiu, np.: przy sterowaniu smartfonem, termostatami, zamkami czy w kamerach nadzoru, korzysta z połączeń z routerami, które w przypadku słabych zabezpieczeń mogą być źródłem wycieku ogromnej ilości danych. Niepowołane osoby mogą z łatwością wykorzystać je do tworzenia botnetów przeznaczonych do prowadzenia zakrojonych na szeroką skalę ataków wymierzonych w krytyczną infrastrukturę, taką jak np.: telekomunikacja, transport, energetyka czy sieć wodociągowa, przed czym przestrzega Mariusz Politowicz, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken.

Ekspert twierdzi, że zaatakowana w ten sposób gospodarka kraju może stracić na efektywności. Niekontrolowane zagrożenie wydaje się tym bardziej realne, że jak się szacuje, w ciągu najbliższych trzech lat liczba urządzeń IoT w samej Wielkiej Brytanii sięgnie 420 milionów. Ulepszenie sprzętu może wyeliminować całą gamę luk w zabezpieczeniach programowych, które są przyczyną znacznych szkód.

Do 2027 r. oczekiwane są inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe na niespotykaną dotąd skalę sięgającą 2,4% PKB. Dzięki nim mają być rozwiązane problemy zgłaszane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i przez konsumentów. Celem jest skłonienie firm do skupienia się na dostarczaniu sprzętu i systemów wyposażonych we wbudowane mechanizmy zabezpieczające. Integrując zabezpieczenia z produktem na samym początku procesu jego powstawania, zwiększy się „u samych podstaw” jego odporność na zagrożenia cybernetyczne.

Źródło: Bitdefender