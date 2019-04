7 zaangażowanych społecznie firm zawalczy o zwycięstwo w konkursie Mazovian Startup

W trakcie programu akceleracyjnego Mazovian Startup młodzi przedsiębiorcy wzięli udział w 6-miesięcznej ścieżce warsztatowej. Dla startupów był to intensywny czas zdobywania i wymiany doświadczeń z liderami biznesu oraz rozwoju modelu biznesowego swojego pomysłu.

24 kwietnia 2019 roku, startupy będą walczyły o nagrodę w wysokości 20 tys. zł. Do finału zakwalifikowało się siedem firm: Airror, BallSquad, Business Skills Academy, Cztery deski Wood Workshop, Food Waste, Transformacja Dietetyczna oraz Vegi.

Troska o środowisko w rękach przedsiębiorców

Smog stanowi w Polsce coraz większy problem. Nad jego rozwiązaniem pracują twórcy systemu Airror. Ich inicjatywa polega na monitorowaniu czujników poziomu zanieczyszczenia powietrza. Na podstawie takich pomiarów dokonują doboru i nasadzeń roślin, które te zanieczyszczenia mają niwelować. Dzięki rozwiązaniu stan powietrza poprawia się, a otoczenie staje się bardziej zielone.

Rozwiązanie równie istotnego problemu społecznego wypracował Łukasz Czerwiński, pomysłodawca Food Waste. Jego projekt ma ograniczyć marnowanie żywności w restauracjach za sprawą systemu monitorowania ilości odpadów.

Dbałość o zdrowie na wszystkich płaszczyznach

Projekt Vegi pozwala zadbać o zdrowie w otoczeniu biurowym. Ten pomysł na biznes zakłada dostarczanie do biur świeżych ziół uprawianych bez pestycydów, z których pracownicy mogą przygotowywać zdrowe napary oraz sałatki. Zioła są także pełnym witamin, aromatycznym dodatkiem do lunchu, czy kanapki. Rośliny uprawiane są na Ziołowych Ścianach Vegi, w których mieści się 16 doniczek. Aby sadzonki miały dłuższą żywotność, konstrukcja zawiera specjalne oświetlenie.

O zdrowie i kondycję dba również aplikacja BallSquad, która umożliwia: wyszukiwanie i rezerwację wolnego boiska, a także skompletowanie drużyny online. To narzędzie pozwala entuzjastom sportów grupowych na swobodny dostęp do obiektów sportowych w ich okolicy. Obecnie baza miejsc liczy 1000 sal i boisk. Dla startupu kolejnym wyzwaniem będzie nawiązanie współpracy z placówkami publicznymi, czyli szkołami i centrami sportowymi. Obecnie BallSquad skupia się na rozwoju na rynku warszawskim, jednak w przyszłości planuje ekspansję na terenie całego kraju.

Do finału akceleracji zakwalifikował się również projekt Transformacja Dietetyczna. Jego twórcą jest Ewa Czaplińska, zajmująca się dietetyką i psychodietetyką. Jej platforma internetowa adresowana jest do kobiet, które chcą wykształcić zdrowe nawyki żywieniowe. Na videoblogu na YouTube można znaleźć filmy z poradami i cennymi radami motywującymi do zdrowego i smacznego odchudzania bez efektu jojo. Dodatkowym wsparciem w osiągnięciu celów są spotkania networkingowe dla odchudzających się kobiet organizowane raz w tygodniu.

Rozwój osobisty w trybie online

Wśród finalistów znalazł się także projekt Business Skills Academy, który pomaga podnosić kompetencje pracownicze. Program to 300 5-minutowych animacji graficznych, które stymulują do rozwoju 48 umiejętności pogrupowanych w cztery obszary. Projekt pozwala monitorować postępy i tworzyć dodatkowe treści dopasowane do potrzeb odbiorców. Cel to zwiększenie zaangażowania, odpowiedzialności i motywacji wśród pracowników.

Powrót do tradycji w wymiarze społecznym

Podczas gali finałowej swój projekt zaprezentują również Cztery deski Wood Workshop − niezwykła pracownia i szkoła stolarstwa tradycyjnego. Powstała z myślą o hobbystach oraz osobach, które chcą zmienić zawód i wyspecjalizować się w pracy z drewnem. Ich warsztaty cieszą się sporym zainteresowaniem fanów tradycyjnego rzemiosła. Miejsca trzeba rezerwować z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

Najlepszy pomysł na zaangażowany społecznie startup

Podczas gali finałowej programu Mazovian Startup finaliści zaprezentują swoje pomysły przed komisją konkursową. W jej składzie zasiądą m.in. dyrektorzy i przedstawiciele zarządów firm i instytucji współpracujących ze startupami: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, ROHLIG SUUS Logistics, PwC, Hogan Lovells, Value Tank, Most Fundation, DATA Ventures, KnowledgeHub, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii czy Startup Płock.

Źródło: Youth Business Poland