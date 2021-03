7 trendów w rozwoju inteligentnych miast

1. Powszechność 5G

Technologia 5G od lat budzi ogromne zainteresowanie, jednak ostatnio jej wdrożenia wyraźnie przyspieszyły. Wkrótce sieci 5G na dobre zadomowią się w miastach i znacznie zwiększą tempo ich cyfrowej transformacji. Sieci komórkowe nowej generacji zdynamizują ewolucję technologii takich jak IoT, głębokie uczenie na brzegu sieci, czy szczegółowa analiza danych. Wsparcie dla znacznie większej liczby urządzeń 5G pozwoli miastom gromadzić więcej informacji i analizować je w czasie rzeczywistym, co poprawi efektywność, np. w obszarach bezpieczeństwa publicznego czy mobilności miejskiej. Przykładem mogą być tzw. inteligentne słupy, zawierające szereg czujników, które dbają o bezpieczeństwo, mierzą jakość powietrza, wspierają zarządzanie parkowaniem, itp. Takie rozwiązania unaoczniają władzom miast, że sieć 5G jest czymś niezbędnym dla prawdziwego smart city.

2. Potrzeba ochrony danych

Wraz z popularnością technologii smart city rośnie ilość zbieranych danych. Poniekąd przyzwyczailiśmy się już do obecności kamer wspierających bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej. Trudno więc dziwić się coraz większym obawom społecznym w kwestii ochrony danych. Uchwalane na całym świecie nowe przepisy z zakresu bezpieczeństwa danych, jak np. RODO już sprawiają, że zarówno organy regulacyjne, jak i obywatele uważnie przyglądają się temu jak przetwarza się, wykorzystuje i chroni dane osobowe. Miasta wdrażające inteligentne technologie będą zatem musiały spełniać rosnące oczekiwania w zakresie lepszego zabezpieczenia informacji o mieszkańcach, np. stawiając na rozwiązania takie jak redakcja obrazu, która pozwala automatycznie maskować wizerunek osób przed kamerą.

3. Walka z cyberprzestępcami

Wzmagająca się cyberprzestępczość zmusza miasta do bliższego przyjrzenia się sposobom ochrony miejskich systemów. Ataki cyberprzestępców na firmy i instytucje nieustannie pokazują, że władze miast muszą z większą uwagą podejść do kwestii zabezpieczeń cybernetycznych. W wielu miejscach jeszcze nie opracowano planów działań określających sposób reakcji w razie cyberataku na miejskie usługi i infrastrukturę. Tymczasem taki atak, wiążący się np. z kradzieżą danych, może mieć katastrofalne konsekwencje. W przyszłości łagodzenie skutków takich zagrożeń będzie jednym z głównych priorytetów władz prawdziwych smart cities.

4. Coraz bliżej brzegu

Postępująca cyfryzacja miast wzmaga potrzebę przechowywania i analizowania danych zebranych na brzegu sieci, czyli tam, gdzie umiejscowione są czujniki, kamery i inne inteligentne urządzenia. Władze miast już dostrzegły liczne korzyści płynące z pogłębionych analiz brzegowych i chętnie wdrażają nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania ruchem drogowym, sterowania oświetleniem, ochrony przeciwpowodziowej, itp. W 2021 roku i kolejnych latach ten trend będzie się nasilał, a podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne będą coraz częściej stawiać na systemy, które przetwarzają na brzegu sieci, a tym samym zwiększają efektywność inteligentnego miasta.

5. Miejska mobilność

Wraz ze wzrostem zaludnienia miast rośnie także liczba pojazdów na ulicach. Częstym katalizatorem dla wdrażania technologii smart city jest próba przezwyciężenia wyzwań związanych właśnie z mobilnością miejską. Tradycyjne metody transportu publicznego, w tym autobusy, tramwaje, czy metro, w ostatnich latach muszą konkurować z nowymi przewoźnikami, takimi jak np. Uber, oraz mikromobilnością w postaci rowerów i hulajnóg. Władze miast obserwują, że mimo swojej popularności nowi przewoźnicy i środki transportu dodatkowo wzmagają ruch w centrum, zamiast go rozładowywać. Samorządy stoją więc przed wieloma wyzwaniami, w których pomocne mogą okazać się zautomatyzowane systemy wspierające parkowanie, a także zintegrowane z sygnalizacją świetlną kamery, które pozwolą rozładować ruch w godzinach szczytu.

6. Reakcja na zmiany klimatu

Zmiany klimatu należą do najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją dzisiejsze miasta. Ekstremalne zjawiska pogodowe, gwałtownie rosnący poziom rzek i kurczące się zasoby w niespotykanym dotąd stopniu odbijają się na obszarach zurbanizowanych. Miasta uginają się pod tym ciężarem, a dotychczasowe mechanizmy ich funkcjonowania są w dłuższej perspektywie nie do utrzymania. Prawdziwe smart city stawiają na bardziej ekologiczne cele, chcąc ograniczyć oddziaływanie na środowisko, oraz wdrażają technologie służące do monitorowania zagrożeń i wpływu ekstremalnych czynników pogodowych. Aby sprostać ciężarowi zmian klimatu, miasta coraz chętniej stawiają na inteligentne rozwiązania, takie jak analiza jakości powietrza, optymalizacja zużycia energii oraz monitorowanie poziomu wody i zarządzanie odpadami. Włodarzy miejskich będą interesować nie tyle rozwiązania IoT, ile „ekologiczny Internet Rzeczy”, który ułatwi ochronę środowiska i prowadzenie zrównoważonego dozoru.

7. Inteligentne miasto po-COVID-owe

Pandemia COVID-19 zmieniła priorytety planistów miast, ponieważ koronawirus zmusił nas do ponownego przemyślenia wielu aspektów życia codziennego. W rzeczywistości, już dostępne i używane są inteligentne rozwiązania, które pomagają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa. W ostatnich miesiącach popularne stały się systemy zdalnego monitorowania temperatury, mechanizmy śledzenia zbiorowisk ludzkich w czasie rzeczywistym, czy zintegrowanie z inteligentnymi kamerami głośniki, automatycznie emitujące komunikaty przypominające o zachowaniu bezpiecznego dystansu. W przyszłości władze miast będą musiały wdrażać inteligentne systemy, które pozwolą przygotować się także na ewentualną, kolejną pandemię, a może wręcz jej zapobiec. W najbliższych miesiącach i latach pierwszorzędne znaczenie zyskają przede wszystkim rozwiązania z zakresu mobilności, świadczenia niezbędnych usług, np. medycznych, czy też zaopatrzenia w produkty pierwszej potrzeby.

Autor: Konrad Badowski, Axis Communications