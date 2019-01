7 obszarów, w których analityka lokalizacyjna wspiera pracę CEO

Analityka lokalizacyjna przestaje być kojarzona z niszowym rozwiązaniem opartym o statyczną mapę. Obecne rozwiązania z obszaru location analytics to coraz częściej pełnoprawne platformy służące do przetwarzania dużych zbiorów danych między innymi do celów biznesowych.

Analiza dużych zbiorów danych przestrzennych możliwa jest dzięki systemom informacji geograficznej (GIS). Technologia ta umożliwia analizowanie i porządkowanie informacji w oparciu o inteligentne mapy i pulpity menedżerskie, jak informuje Małgorzata Grzywacz z Esri Polska.

Oto 7 obszarów, w których analityka lokalizacyjna wspiera kadrę kierowniczą w ich codziennych obowiązkach.

Monitorowanie i reagowanie na trendy

Przykładem wykorzystania analityki przestrzennej do monitorowania trendów i warunków biznesowych może być malejąca liczba właścicieli samochodów, która powoli zmienia branżę automotive. Wynika to m.in. z rosnącej popularności wynajmu samochodów na godziny i trendu związanego z ekologicznym stylem życia. Mapowanie informacji z rynków globalnych pomaga zrozumieć, w jaki sposób, gdzie i w jakim tempie zmieniają się preferencje konsumentów w zakresie zakupu samochodów. Pulpity menedżerskie dostępne w ramach obecnych na rynku rozwiązań analitycznych pozwalają na monitorowanie:

Tendencji i zagrożeń w różnych miejscach na całym świecie;

Czynników ryzyka lub szans związanych ze zmianami wzorców politycznych, kulturowych lub gospodarczych;

Wskaźników rynkowych, gospodarek regionalnych lub lokalnych, rynków akcji i stóp procentowych;

Tematów w mediach społecznościowych, które ujawniają obawy konsumentów dotyczące gospodarki, biznesu lub społeczeństwa.

Poznawanie klienta

Dane przestrzenne pomagają w głębokim zrozumieniu nie tylko tego, kim są najlepsi i potencjalni klienci, ale także tego, gdzie się znajdują. Jedna z amerykańskich sieci restauracji typu fast casual zdecydowała się na wdrożenie aplikacji pozwalającej na telefoniczne zamawianie jedzenia. W oparciu o platformę analityczną GIS, opracowano mapy miast, które wykazały wysoką sprzedaż i wskaźniki „ucyfrowienia” klientów. Analiza pozwoliła sprawdzić, jaki odsetek osób korzystał w ostatnim czasie z telefonu do zakupu produktów. Wiedza ta pozwoliła na wprowadzenie nowej usług, która ułatwiła popularyzację aplikacji przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków marketingowych.

Rozwijanie biznesu i obrona przed konkurencją

Firmy mają coraz więcej problemów ze sprawnym monitorowaniem konkurencji. Zmiany technologiczne i prawne sprawiają, że z dnia na dzień możemy obudzić się w zupełnie innej rzeczywistości. Dotyczyło to m.in. branży energetycznej, gdzie w wyniku deregulacji w krótkim czasie krajowi monopoliści musieli zmierzyć się z dużą liczbą nowych podmiotów na rynku. Obecnie wyzwaniem jest demokratyzacja energetyki, która w roli „konkurencji” stawia właścicieli domów czy spółdzielnie mieszkaniowe, które przy wykorzystaniu słońca czy wiatru same mogą wytwarzać energię elektryczną.

Pulpit menedżerski może pomagać śledzić bazujące na lokalizacji informacje, takie jak planowane rozmieszczenie placówek konkurentów i rynki, na których rywale zmieniają linie produktów. Niektórzy dyrektorzy stosują bardziej bezpośrednie podejście, pozyskując usługi wykorzystujące sztuczną inteligencję do interpretowania obrazów satelitarnych i ujawniania trendów wśród konkurentów. Wszystkie te dane, czy to na poziomie lokalnym, czy krajowym, wpływają na decyzje wykonawcze dotyczące sposobu alokacji zasobów korporacyjnych w celu rozszerzenia i rozwoju oferty.

Alokowanie zasobów

Wykorzystanie analityki lokalizacyjnej pozwoliło jednej z dużych sieci detalicznych w USA na przeanalizowanie swojego łańcucha dostaw. Dzięki naniesieniu na mapę lokalizacji klientów, techników i dostaw udało się przeanalizować takie dane, jak:

Dostawy do klienta i trasy usług, w tym dostawy uwarunkowane czasowo;

Koszty paliwa i utrzymania floty pojazdów;

Raporty z wypadków i koszty obsługi poszczególnych tras;

Wynagrodzenia i świadczenia dla kierowców i personelu serwisowego;

Regiony przewidywanego wzrostu liczby klientów.

W efekcie, firma zmniejszyła liczbę centrów usług o ponad połowę (z 46 do 22) przy obsłudze wszystkich dotychczasowych klientów. Efektem tego była lepsza obsługa klienta i wzrost rentowności spowodowany m.in. redukcją liczby kierowców ciężarówek czy kosztów paliwa.

Rozwijanie i promowanie najlepszych ludzi i praktyk

Planowanie zespołu pracowników, coraz częściej opiera się nie tylko na „twardych danych”, ale także tym, gdzie pojawiają się talenty i w jaki sposób firma może je wykorzystać. James Fallows, długoletni współpracownik miesięcznika The Atlantic, i autor wystąpień dla prezydenta Jimmy’ego Cartera , w swojej książce „Our Towns: A 100,000-Mile Journey into the Heart of America” zauważa, że poszukiwanie talentów coraz częściej powinno koncentrować się na nieoczekiwanych miejscach. Coraz częściej młodzi ludzie z pokolenia millenialsów, zostają w swoich rodzinnych stronach, aby być jego częścią i budować jego dobrobyt. Prowadzący biznes mogą korzystać z technologii GIS, aby wykryć tego typu zmiany demograficzne, zanim zrobi to konkurencja.

Odzwierciedlanie zróżnicowanej bazy klientów w zasobach firmy

Badanie z 2013 r. zaprezentowane w Harvard Business Review wykazało, że firmy o zróżnicowanym składzie personalnym wykazują o 45% większe prawdopodobieństwo zwiększania z roku na rok udziałów w rynku. Jednym z celów CEO powinno być zatem tworzenie zespołu, który odzwierciedlałby demografię rynków obsługiwanych przez firmę. Celem tych działań jest tworzenie takiej kultury organizacji, w której poglądy pracowników odzwierciedlają interesy, obawy i subtelności populacji konsumentów. Inteligentne mapowanie może ujawnić, gdzie te i inne kluczowe grupy działają, żyją i bawią się, aby dopasowywać do nich asortyment produktów.

Ochrona i wzmocnienie wizerunku firmy

Renoma firmy może się załamać z dnia na dzień w związku z naruszeniem danych klienta lub niewłaściwym zachowaniem któregoś z szefów. Przekonać się o tym mogli zarządzający takich firm jak Theranos i Cambridge Analytica, które w aferze skandalu zniknęły z rynku w 2018 roku. Jednak dla większości firm reputacja psuje się i zmienia w znacznie bardziej subtelny sposób. Przykładowo, jeden niepochlebny wpis na twitterze zamieszczony przez wpływową osobę może wywołać całą lawinę negatywnych komentarzy. Opracowanie mapy influencerów w oparciu o technologię GIS i analizę nastrojów może pomóc zrozumieć skąd pochodzą poglądy na temat firmy lub branży.

