7 branż, w których z powodzeniem odnajdują się chatboty

Chatbot​, inaczej wirtualny​ ​doradca​,​ to​ ​oprogramowanie oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, które symuluje interakcje (rozmowę) użytkownika z konsultantem. Wykorzystanie chatbotów może się różnić w zależności od branży. Przykłady z różnych obszarów przedstawiają możliwości, jakie otwiera przed firmami ta technologia.

Ubezpieczenia

AI w ubezpieczeniach ma szerokie zastosowanie – od wspierania likwidacji szkód, poprzez systemy personalizowanej wyceny polis, aż po dystrybucję nowych form ubezpieczeń – np. mikroubezpieczeń w ramach usług tzw. sharing economy. Najczęstszym rozwiązaniem w ramach AI są dziś chatboty, wykorzystywane głównie do inteligentnej automatyzacji procesów obsługi klienta oraz zmniejszania kosztów obsługi w ramach tzw. polis niskomarżowych, w których marża nie pokrywa kosztownego kontaktu przez infolinię. Chatboty w ubezpieczeniach na podstawie rozmowy z klientem mogą dobrać spersonalizowaną ofertę polisy i oszacować wycenę ubezpieczenia. Wirtualni konsultanci pomogą użytkownikowi w zgłoszeniu roszczenia i przeprowadzą przez niezbędne formularze. W zależności od potrzeb ubezpieczyciela i integracji systemów, chatboty mogą także przyjmować czy rozliczać płatności.

Finanse

Wirtualni asystenci w finansach wspierają kluczowe procesy związane z udzielaniem kredytów (np. poprzez badanie zdolności kredytowej), pożyczek, wykonywaniem operacji na rachunku czy sprzedażą produktów finansowych. Chatboty, dzięki umiejętności prowadzenia wirtualnej konwersacji, pozwalają na spersonalizowanie oferty (konta, kredytu), szybszą obsługę najczęstszych zapytań klientów banku, asystowanie przy zawieraniu transakcji (zwłaszcza tych bardziej skomplikowanych) czy opłacaniu rachunków. Wirtualni asystenci mogą również doradzać w kontekście inwestycji i wyboru funduszu inwestycyjnego.

Turystyka i transport

Podróże wiążą się z wieloma wyborami związanymi z lokalizacją, pakietem usług, dogodnym terminem czy odpowiednimi atrakcjami. Strony internetowe w dużym stopniu odciążają konsultantów biur podróży z udzielania informacji, ale dopiero wirtualni doradcy będą wkrótce wyznacznikiem zasadniczego postępu w obsłudze klienta. Chatboty sprawdzą się jako doradcy podróży podczas planowania wycieczki czy już w jej trakcie. Ułatwią pracę firmom transportowym np. poprzez możliwość wyszukania trasy i zakup/ wymianę biletów z poziomu komunikatora, oraz biurom podróży i najmu – błyskawicznie przedstawią propozycję lokalizacji czy hotelu w zależności od potrzeb i upodobań użytkownika. Co ważne, chatboty coraz częściej są zintegrowane z systemami IT biur wycieczkowych, przez co mogą udzielać bardziej konkretnych informacji dotyczących oferty.

Telekomunikacja

Telekomunikacja wciąż często kojarzy się ze słabą obsługą klienta i infolinią, na którą nie można się dodzwonić. Technologie AI niosą obietnicę automatyzacji odpowiedzi na powtarzające się pytania i najczęstsze problemy. W telekomunikacji chatboty mogą natychmiastowo zmienić zapomniane hasło, zapewnić błyskawiczną obsługę przy wyborze nowego telefonu lub zmianie pakietów telefonicznych, telewizyjnych i internetowych. Wirtualni doradcy przeprowadzą klienta (zarówno indywidualnego, jak i biznesowego) przez proces doboru oferty w zależności od zapotrzebowania na usługi.

Medycyna

Usługi medyczne do niedawna traktowały technologie komunikacyjne dość zachowawczo. Wprowadzenie surowych regulacji dotyczących danych osobowych (m.in. RODO) ułatwiło planowanie wykorzystywania innowacyjnych systemów komunikacji i obsługi klienta opartych o AI. Chatboty w usługach medycznych mogą wspierać klientów w ramach różnych obszarów – od rejestracji na wizytę, przez odbiór wyników, po uzyskanie informacji dotyczących leków, ich kosztów czy dostępności w najbliższych aptekach. Wirtualni asystenci mogą przypominać pacjentom o przyjęciu leków o konkretnych godzinach, śledzić ich stan zdrowia lub, w razie potrzeby, znaleźć najbliższy gabinet lekarski.

eAdministracja

Cyfryzacja nie omija również urzędów. Duże zintegrowane systemy informatyczne publicznego IT zastępują papierowe archiwa, ale w wielu sytuacjach nie ułatwiają obywatelom załatwiania prostych spraw urzędowych (użytkownicy często po prostu nie wiedzą jak korzystać ze skomplikowanych platform). W ramach projektów smart city, dzięki wirtualnym asystentom, mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy używając potocznego języka, bez konieczności formułowania pytań w formalnym języku urzędowym. Dzięki technologiom analizy języka naturalnego (NLP) użytkownicy nie muszą pisać bądź dzwonić z prostymi sprawami do urzędu. Mogą samodzielnie rozwiązać swoje problemy korzystając z Wirtualnych Urzędników, którzy przeprowadza ich przez stronę czy formularz lub bezpośrednio udzielą odpowiedzi na szukane zapytanie.

Moda i kosmetyka

Chatboty w świecie mody i urody sprawdzą się jako prezenterzy katalogów odzieży i kosmetyków. Ale nie tylko – coraz częściej pełnią rolę wirtualnych stylistów i asystentów sprzedaży, którzy służą pomocą w doborze akcesoriów dopasowanych do stylu, preferencji i urody użytkownika.

