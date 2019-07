Według danych firmy ForgeRock, tylko w pierwszym kwartale 2019 r., cyberataki skierowane przeciwko amerykańskiemu sektorowi usług finansowych, spowodowały szkody na kwotę 6,2 mld dolarów — co wskazuje na gwałtowny wzrost w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku (zaledwie 8 mln dolarów). Co więcej, mimo iż przedsiębiorstwa zwiększyły skalę inwestycji w produkty i usługi związane z bezpieczeństwem informatycznym (114 miliardów dolarów w 2018 r.), ataki cybernetyczne w wielu branżach nadal cechuje duża skuteczność.

W 2018 r. 97% naruszeń bezpieczeństwa dotyczyło informacji umożliwiających identyfikację osób, co świadczy o wysokiej świadomości przestępców co do wartości tego typu danych. W 2018 r. kradzieży ulegały najczęściej daty urodzenia i/lub numery ubezpieczenia społecznego (54% ataków), nazwiska i adresy fizyczne (49%) oraz osobiste informacje zdrowotne (46%).

34% ataków przeprowadzono w drodze nieautoryzowanego dostępu — głównie poprzez kradzież danych logowania pracowników przy użyciu technik inżynierii społecznej, takich jak phishing. Najbardziej dotknięte atakami były organizacje z sektorów opieki zdrowotnej i usług finansowych oraz organy rządowe.

Te trzy obszary przedstawione powyżej, to tylko najczęściej atakowane branże. Tak naprawdę wszystkie firmy, z każdego obszaru działalności, powinny chronić swoje zasoby. Włamania nie dotyczą tylko największych firm na rynku, ale także tych mniejszych, które często nie chcą inwestować w oprogramowania zabezpieczające, przez co stają się łatwym celem dla przestępców.

Jak wynika z badań, cyberprzestępcy w coraz większym stopniu skupiają się na sektorze opieki zdrowotnej — 48% wszystkich przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych konsumentów dotyczyło właśnie jego. Jak podają badacze, to czterokrotnie więcej niż w jakimkolwiek innym sektorze. Drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno branża usług finansowych i organy rządowe — na te dwa obszary przypada łącznie jedna piąta wszystkich skutecznych ataków.

W 2018 r. drugą najczęściej stosowaną formę ataków stanowiło oprogramowanie ransomware. Jak podają badacze, można było się tego spodziewać z uwagi na popularność tego typu złośliwego oprogramowania w sektorze opieki zdrowotnej.

Co ciekawe, w 2018 roku zaobserwowano spadek ogólnej liczby infekcji w stosunku do roku 2017, jednak autorzy oprogramowania ransomware zaczęli stosować bardziej lukratywne techniki i kampanie, które pozwoliły przeprowadzać lepiej ukierunkowane ataki. Jeśli natomiast chodzi o najpopularniejsze rodziny oprogramowania ransomware w 2018 r., pierwsze miejsce w drugiej połowie roku zajął GandCrab z wynikiem na poziomie 50% udziału.

Źródło: Bitdefender