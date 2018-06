65 miliardów dolarów na Big Data

W raporcie "Big Data Market: 2018 – 2030 – Opportunities, Challenges, Strategies, Industry Verticals & Forecasts" stwierdza się, że mimo wyzwań związanych z ochroną prywatności i oporem organizacji, inwestycje w Big Data nabierają rozpędu.

Od kilkunastu miesięcy widać wielkie przyspieszenie w temacie rozwoju technologii Big Data. Dotyczy to zarówno rynków bardzo zaawansowanych technologicznie, jak i tych mniej rozwiniętych, jak twierdzi Grzegorz Sławatyński z Data Exchanger, polskiej firmy zarządzającej Big Data. Odpowiednio zarządzane zbiory danych według eksperta stały się dla gospodarki, nauki i biznesu gigantycznym kołem napędowym.

Autorzy raportu przekonują, że termin Big Data uległ znacznemu rozszerzeniu na przestrzeni ostatnich lat. Odnosi się już nie tylko do samych zbiorów danych (z urządzeń mobilnych, Internetu, mediów społecznościowych, czujników i aplikacji), ale także do grupy technologii, które przechwytują, przechowują, zarządzają i analizują dane, w celu rozwiązywania złożonych problemów. Służą zarówno do wykrywania oszustw gospodarczych, jak i badań naukowych. Z badań międzynarodowej firmy doradczej IDC wynika, że globalny rynek analityki Big Data osiągnie do 2020 roku wartość 210 miliardów dolarów.

Źródło: SNS Telecom & IT