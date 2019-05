6 wskazówek dotyczących tworzenia bezpiecznych haseł i rozsądnego ich stosowania

Zmiana haseł co trzy miesiące. Listy wykradzionych danych trafiają do darknetu często dopiero jakiś czas po ich wykradzeniu. Systematyczna zmiana haseł pozwala uniknąć sytuacji, kiedy ktoś włamie się na nasze konto za sprawą wycieku danych sprzed kilku miesięcy.

Używanie menedżera haseł przechowującego je w chmurze. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy użytkownik zarządza wieloma kontami. Narzędzia do zarządzania hasłami umożliwiają bezpieczne przechowywanie ich zaszyfrowanej listy w chmurze, do której można uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia. Wystarczy zapamiętać tylko jedno bardzo silne hasło, aby uzyskać do niej dostęp. Wówczas można też stosować bardzo silne hasła dla wszystkich kont, ponieważ nie trzeba koniecznie ich zapamiętywać.