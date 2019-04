6 rad jak szybko i bezpiecznie nauczyć się korzystania z drona

1. Wybierz odpowiednie miejsce

Dobór miejsca w których chcesz latać dronem jest bardzo ważny, ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo i legalność Twojego lotu. Przede wszystkim znajdź miejsce, w którym lot jest dozwolony przez prawo. Nie posiadając uprawnień, w mieście możesz latać dronami o masie nie większej niż 600g, z cięższymi a co za tym idzie większymi dronami musisz udać się poza tereny zabudowane.

Dopilnuj, by lot odbywał się z dala od miejsc w których przebywają ludzie, oraz aby zachować bezpieczną odległość od mienia. Bez odpowiednich zgód nie wolno nam też latać w pobliżu lotnisk, w parkach narodowych, nad poligonami i wielu innych miejscach. Najłatwiej sprawdzić legalność lotu za pomocą aplikacji DroneRadar lub na stronie www.DroneRadar.eu.

Legalność, to jednak nie wszystko. Miejsce lotu należy dobrać tak, aby w miarę możliwości uniknąć kolizji. Niewskazane są więc drzewa, słupy i budynki. Wysoka trawa, choć utrudnia ewentualne znalezienie zaginionego drona, to jednocześnie amortyzuje upadki, które niestety mogą przytrafić się osobom rozpoczynającym przygodę z lataniem. Ostatnia rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę to zakłócenia. Większość obecnie produkowanych dronów wykorzystuje komunikację w pasmach częstotliwości 5,8 GHz i 2,4 GHz. Są to pasma powszechnie wykorzystywane w sieciach WiFi, a więc musimy liczyć się z tym, że im więcej WiFi w okolicy, tym większe będą zakłócenia i tym krótszy może być zasięg.

2. Odpowiednie przygotowanie przed lotem

Nie zabieraj się za próby latania przed poznaniem swojego sprzętu. Dowiedz się jakie ma czujniki i co może wpływać na ich działanie, przeczytaj dokładnie instrukcję. Wykonaj wszystkie zalecane kalibracje i dostosuj ustawienia do swoich preferencji. Jeśli będziesz podejmował próby w domu „na sucho”, rób to bez zamontowanych śmigieł. Jeśli nie możesz ich zdemontować, lepszym rozwiązaniem będą testy na zewnątrz. Sprawdź czy Twój dron posiada mechanizmy failsafe. To schematy zachowań drona na wypadek np. utraty łączności, krytycznego rozładowania baterii i innych awaryjnych sytuacji. Na przykład, wiele dronów wyposażonych w GPS po utracie łączności wróci w miejsce startu lub w ostatnie znane położenie aparatury. Aby uniknąć zaskoczenia upewnij się jak Twój dron zachowa się w takiej sytuacji, informacje te znajdziesz w instrukcji.

3. Miej świadomość wpływu otoczenia

Decydując się na lot, musisz mieć świadomość wpływu otoczenia na lot Twojej maszyny. najważniejsze jest to aby niedoświadczony pilot nie latał w silnym wietrze. Można przyjąć, że bezpieczna prędkość wiatru wynosi do 5 m/s. Powyżej tej wartości latanie będzie utrudnione, szczególnie w przypadku dronów bez stabilizacji GPS.

Należy też pamiętać, że wszystko, co metalowe i elektryczne zakłóca pole magnetyczne. Każdy większy metalowy obiekt (np. samochód) może wpływać na pracę kompasu Twojego drona. To samo dotyczy urządzeń elektrycznych oraz linii wysokiego napięcia - wszędzie, gdzie płynie prąd, pojawia się pole elektromagnetyczne, a ono zakłóca pracę kompasu. Jeśli więc Twój dron posiada kompas i GPS (które zawsze ze sobą współpracują), to musisz uważać na to, by latać z dala od tego typu elektromagnetycznych zakłóceń. Startowanie z dachu samochodu to zły pomysł!

Czy wiesz, że również słoneczna pogoda może wpływać na lot? W dużym skrócie: promienie słoneczne wpływają na pole magnetyczne ziemi. Drony wyposażone w kompas i GPS są wrażliwe na taki wpływ. Określa się go za pomocą tzw. indeksu Kp, który opisuje jak bardzo danego dnia pole magnetyczne ziemi jest zakłócone przez słońce. Jeśli indeks ten jest wyższy niż 4, lepiej tego dnia nie latać, bo dron może mieć kłopoty z nawigacją i stabilizacją. Kiedy indeks jest równy 4, należy zachować szczególną ostrożność. Przy niższych indeksach można latać bezpiecznie.

4. Ćwiczenie czyni mistrza

Latanie dronem jest umiejętnością, która wymaga wielu prób i powtórzeń zanim nabierze się wprawy. Dlatego pierwsze loty trzeba wykonywać w miejscu, które sprzyja skupieniu się tylko na sterowaniu dronem. Na początek warto poćwiczyć starty, lądowania i utrzymanie drona w jednym punkcie. Zacznij z dronem skierowanym tyłem do siebie, utrzymując go w tej pozycji ułatwisz sobie orientację. Kiedy opanujesz podstawowe elementy lotu, możesz zacząć krążyć po okolicy, ale utrzymuj drona blisko siebie. Unikaj sytuacji gdy dron jest na tyle daleko, że nie będziesz widzieć gdzie jest jego przód, a gdzie tył. Utrzymanie świadomości orientacji drona jest dużo trudniejsze niż może się to początkowo wydawać.

5. Szlifowanie umiejętności

Kiedy opanujesz podstawowe elementy lotu możesz zacząć ćwiczyć trudniejsze manewry i figury. Spróbuj latać po trójkącie, kwadracie, kole i ósemce. Początkowo wykonuj te figury z tyłem drona skierowanym do siebie, aby ułatwić sobie orientację. Następnie spróbuj wykonać te same figury, ale z przodem drona ustawionym w kierunku lotu. Przekonasz się, że zrobienie ładnej, płynnej ósemki w ten sposób potrafi być prawdziwym wyzwaniem.

Utrata orientacji, uniknięcie kolizji, utrata sygnału GPS, to tylko niektóre kłopoty, z którymi możesz się zmierzyć podczas lotu. Niezmiernie ważne jest, więc abyś się do nich przygotował. W sytuacji awaryjnej nie będzie czasu na przekartkowanie instrukcji, dlatego takie scenariusze musisz dobrze poznać zanim rozpoczniesz lot.

6. Tryby autonomiczne

Ogromnym ułatwieniem podczas stawiania pierwszych chwil z dronem są tryby autonomiczne. Współczesne drony potrafią bardzo sprawnie śledzić wskazaną postać lub obiekt. Dzięki temu możliwe jest wykonanie spektakularnych ujęć video – na przykład jadąc na rowerze lub biegnąc czy robiąc sobie „drone selfie” zwane teraz potocznie „dronie”. Tryby autonomiczne zadbają również o bezpieczeństwo drona. Niektóre modele posiadają nawet możliwość wydawania komend głosowych, gdzie dron reaguje na ustne polecenia startu czy wykonywania zdjęć.

Podsumowanie

Drony mogą sprawić wiele przyjemności, czerpanej z samego lotu lub pozwalając nam zrobić niezwykłe zdjęcia oraz nagrać piękne filmy. Kiedy już poznasz podstawowe zasady bezpieczeństwa i opanujesz sterowanie dronem pozostaje tylko cieszyć się z jego użytkowania. Stosując się do powyższych rad i trenując wystarczająco dużo na pewno staniesz się mistrzem pilotażu, a później, kto wie, może nawet profesjonalnym operatorem dronów.

Źródło: aeroMind