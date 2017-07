6 nastoletnich kroków w stronę biznesu

Gdańsk Business Week organizuje Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER wspólnie z Miastem Gdańsk i Washington Business Week. Partnerem Złotym wydarzenia jest Invest Gda.

16 LIPCA

KROK nr 1

Czas na szybkie wprowadzenie! Uczestnicy zarejestrują się na miejscu, na start mówiąc tylko po angielsku. A to dopiero początek 6 dni przepełnionych intensywną nauką tego języka. Tego dnia podczas wykładów dowiedzą się także, jak wiele zrobią w ciągu najbliższych dni, a także otrzymają swoją rolę w wirtualnej firmie, nad którą będą intensywnie pracować.

17 LIPCA

KROK nr 2

Czas zapoznać się z BIZSimami (symulacjami biznesowymi). Każdy zespół pracuje nad swoją firmą pod okiem mentorów. Z ich pomocą poznają wszystkie tajniki efektywnej pracy z finansami. A dzięki symulacjom biznesowym w kilka dni przejdą etapy działania 3-letniej firmy, lepiej rozumiejąc dylematy przed którymi stają startupowcy. W tym dniu uczestnicy poczują także, jaką siłę ma integracja zespołu. A to wszystko w ramach Hunk of Junk, wydarzenia podczas którego tworzy się kreatywne rzeczy z niczego! Czy można stworzyć innowacyjne produkty z kawałka kartonu, wstążki i ołówka? Tak!

18 LIPCA

KROK nr 3

To dzień Olimpiady! Wspólne rozwiązywanie łamigłówek i sprawdzanie wiedzy ogólnej pozwolą jeszcze bardziej się zintegrować. A wieczorem odbędzie się dyskoteka… To będzie dzień pełen wrażeń!

19 LIPCA

KROK nr 4

Czas na przedsiębiorcze inspiracje! Uczestnicy wybiorą się na wycieczkę do Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER. Poznają kreatywne firmy z tej przestrzeni i nietypowe strefy pracy i relaksu, takie jak Crazy Room czy STARTEROWY coworking.

20 LIPCA

KROK nr 5

Po inspirującym odpoczynku czas wrócić do pracy. Firmy będą wspólnie doszlifowywać innowacyjne projekty i głowić się nad BIZSimami. Tego dnia odbędzie się także turniej siatkówki. A wieczorem każdy będzie miał szansę zaprezentować swoje nietypowe umiejętności w ramach Talent Show.

21 LIPCA

KROK nr 6

Ostatni krok przed uczestnikami! To dziś pokażą, ile zrobili w przeciągu tylko i aż 6 dni. Najpierw każda ekipa zaprezentuje efekty symulacji biznesowych przed gronem doświadczonych przedsiębiorców. A później spróbuje swoich sił podczas Trade Show. Co to takiego? To wielkie targowisko pomysłów! W jednym miejscu spotykają się uczestnicy, których celem jest prezentacja swojej firmy przed ekspertami i przedsiębiorcami, którzy zostają inwestorami. Każda firma musi przekonać inwestorów, że to w ich projekt warto zainwestować.

Czas na wyniki i świętowanie! Tego samego dnia na wieczornej gali dowiemy się, kto najlepiej przedstawił wyniki symulacji biznesowych, a także który zespół zdobył największe uznanie w oczach inwestorów. Emocje na pewno będą sięgać zenitu!

Gdańsk Business Week 2017 to siódma edycja przedsięwzięcia realizowanego dla młodzieży w wieku 15-19 lat przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER wspólnie z Miastem Gdańsk i Washington Business Week. Gdańsk Business Week to 6-dniowe warsztaty przedsiębiorczości i kreatywności realizowane w oparciu o symulację biznesową, prowadzone w języku angielskim przez amerykańską kadrę menedżerów z firm – takich jak Boeing – przy współpracy z menedżerami z Polski. Idea programu oparta jest na autorskiej licencji amerykańskiej organizacji Foundation for Private Enterprise Education, która realizuje program w Stanach Zjednoczonych od 38 lat i może pochwalić się 60 tys. absolwentów. W Polsce, we wszystkich programach, wzięło dotychczas udział ponad 1200 uczestników. Rokrocznie w samym GBW bierze udział 100 uczestników. W tym roku Partnerem Złotym wydarzenia jest Invest Gda, Partnerami Srebrnymi: Speednet oraz Samorząd Województwa Pomorskiego.

Szczegóły na stronie: gdanskbusinessweek.pl