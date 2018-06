6 mitów na temat środowisk wielochmurowych

Mit pierwszy: Bezpieczeństwo i chmura nie idą w parze

Wielu liderów biznesu uważa, że chmura wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju, a przeniesienie aplikacji do środowisk chmury publicznej wiąże się z dużym ryzykiem. W niedawno opublikowanym raporcie SOAD (State of Application Delivery Report) zwrócono uwagę, że firmy z regionu EMEA uważają, że stosowanie spójnych polityk bezpieczeństwa odnośnie wszystkich aplikacji jest "najbardziej wymagającym lub frustrującym aspektem zarządzania środowiskami wielochmurowymi” (42% badanych). 39% respondentów stwierdziło, że największym wyzwaniem jest zaś ochrona aplikacji przed istniejącymi i wciąż pojawiającymi się zagrożeniami.

Niemniej jednak wdrożenie środowiska wielochmurowego nie musi oznaczać kompromisu w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom firmy mogą przenosić swoje aplikacje do takiego modelu chmury, który najlepiej pasuje do ich strategii, bez ograniczeń geograficznych czy infrastrukturalnych. Według raportu SOAD 2018, 54% firm z regionu EMEA określa, która chmura jest najlepsza dla danej aplikacji oddzielnie dla każdego przypadku. Przyczynia się to do wzrostu środowisk wielochmurowych.

Mit drugi: Działy IT nadal mogą ręcznie radzić sobie z zagrożeniami

Krajobraz zagrożeń jest bardziej rozbudowany niż kiedykolwiek za sprawą ataków wolumetrycznych, złośliwych botów i innych narzędzi nakierowanych na aplikacje i wrażliwe dane. Wiele tradycyjnych praktyk nie jest już skutecznych, ponieważ są one zbyt pracochłonne i nieefektywne czasowo. Z pomocą przychodzi automatyzacja, która usprawnia i standaryzuje procesy IT oraz eliminuje błędy ludzkie. Pomaga także personelowi IT skoncentrować się na innych priorytetach, takich jak analityka i rozwiązywanie problemów.

Mit trzeci: Środowisko wielochmurowe jest dobre dla startupów

Podczas gdy nowe firmy oparte na rozwiązaniach chmurowych rewolucjonizują rynek, wiele przedsiębiorstw o długiej tradycji inwestuje w chmury, aby poprawić wydajność i osiągnąć większą wartość dodaną dla biznesu. Chmura to nowe możliwości dla wszystkich graczy na rynku. Zbyt duża nieufność do rozwiązań chmurowych jest jednak poważną przeszkodą dla ich rozwoju.

Mit czwarty: Bezpieczeństwo chmury nie leży w gestii kadry zarządzającej

Pozostawienie bezpieczeństwa w chmurze samemu działowi IT nie jest dobrym pomysłem. Konieczne jest wypełnienie luki między zarządem a osobami odpowiedzialnymi za decyzje dotyczące bezpieczeństwa. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą częściej zabierać głos na sali posiedzeń, a inicjatywy edukacyjne skoncentrowane na bezpieczeństwie powinny być tak skonstruowane, aby przynosiły korzyści wszystkim pracownikom. Dzięki temu strategie ochrony aplikacji i danych będą optymalne, zgodne z wymaganiami i odpowiadające potrzebom klientów.

Mit piąty: Obecne rozwiązania nie są jeszcze w stanie chronić chmury

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych architektur aplikacji, modeli chmur i szerokiej gamie dodatkowych urządzeń, organizacje każdej wielkości mogą lepiej wykorzystać ekonomię cyfrową. Rośnie także świadomość w różnych branżach co do potrzeby większego skupienia na ochronie wykraczającej poza tradycyjny zasięg sieci. Przykładem jest wzrost liczby wdrożeń Web Application Firewall (WAF). Jak pokazuje raport SOAD 2018, 61% organizacji używa obecnie tej technologii do ochrony swoich aplikacji.

Mit szósty: Końcowy konsument nigdy nie dostrzega korzyści

Optymalizacja IT opiera się na spójnej strategii dla całej firmy, która umożliwia zarządzanie nowymi i istniejącymi usługami z większą kontrolą. Ochrona użytkowników końcowych przed oszustwami związanymi z kradzieżą tożsamości, utratą danych i środków powinna być zawsze priorytetem. Konsumenci zwracają się do firmy, której ufają. Organizacje, które mają wątpliwe zabezpieczenia danych przestają być atrakcyjne dla klientów.

Źródło: F5