6 argumentów dlaczego warto kupić klimatyzator przenośny

1. Nie wymaga ingerencji w elewację budynku

Klimatyzacja naścienna tzw. klimatyzator typu split składa się z dwóch wymienników ciepła: parownika i skraplacza. Parownik umieszcza się wewnątrz pomieszczenia, natomiast skraplacz montowany jest przez fachowców na elewacji budynku.

Jednostki klimatyzatora połączone są ze sobą kablami elektrycznymi oraz przewodem freonowym, które należy przeciągnąć przez otwór w ścianie o średnicy nawet 5 cm - 6 cm.

Na instalację klimatyzacji stałej należy uzyskać zgodę od zarządcy budynku lub spółdzielni, natomiast na montaż klimatyzatora przenośnego nie potrzeba żadnych pozwoleń. Sprawdzi się zarówno do mieszkań w bloku czy kamienicy jak i w domku wolnostojącym.

Klimatyzator przenośny tzw. monoblokowy ma wszystkie elementy w jednej obudowie. Instalacja tego klimatyzatora nie wymaga wiercenia otworów w ścianie. Sprawdź ranking klimatyzatorów przenośnych: https://ranking-klimatyzatorow.pl/

2. Błyskawiczny montaż

Ogromnym plusem klimatyzatora przenośnego jest brak skomplikowanego montażu - można łatwo i szybko zamontować go samodzielnie. Urządzenie umieszcza się przy oknie, podłącza do prądu i przez uchylone okno wystawia elastyczną rurę odprowadzającą ciepłe powietrze na zewnątrz pomieszczenia. Niezbędna jest uszczelka okienna (dołączana jako gratis do klimatyzatora Fersk Vind)

3. Mobilność

Klimatyzacja tradycyjna, aby ochłodzić duże mieszkanie wymaga kilku jednostek wewnętrznych zamontowanych w każdym pomieszczeniu. Klimatyzator przenośny może ochłodzić całe mieszkanie przestawiając go do innych pokoi. Transport urządzenia po mieszkaniu ułatwiają niewielkie kółka.

4. Przystępna cena

Wydajny klimatyzator pokojowy to jednorazowy koszt w granicach 1500 - 3000 zł. Klimatyzator stacjonarny wiąże się z kosztami przez cały rok - zakup, montaż, konserwacja i odgrzybianie.

Jeśli cena klimatyzatora przenośnego jest bardzo niska (ok. 30 - 700 zł) to takie urządzenie nie jest klimatyzatorem, a klimatyzerem ewaporacyjnym.

Klimatyzer nie obniża temperatury powietrza - produkuje wilgotną mgiełkę nawilżająca powietrze.

5. Dodatkowe funkcje

Klimatyzator przenośny może mieć programator czasu pracy urządzenia, może być sterowany pilotem lub aplikacją mobilną. Przydatna jest również funkcja Swing równomiernie rozprowadzająca chłodne powietrze po całym pomieszczeniu.

Klimatyzacja kojarzona jest z latem do obniżania temperatury w mieszkaniu, ale sprawdzi się również zimą - przyjemnie ogrzeje mieszkanie do nawet 32 st C.

6. Nie wymaga corocznego odgrzybiania i konserwacji

Klimatyzacja typu split, aby nie szkodziła zdrowiu musi być co roku odgrzybiana i konserwowana przez specjalistów. W przypadku klimatyzatora przenośnego nie ma tego obowiązku i...problemu.