56,6 mln transakcji BLIK w trzecim kwartale 2019

BLIK stał się powszechnym systemem płatności w Polsce, coraz aktywniej myśli także o wyjściu za granicę. Rozwiązanie dostępne jest już w całym polskim ecommerce. W tym roku BLIK osiągnął 35 proc. udziału w płatnościach w internecie. Dostępny jest już także w 2/3 terminali płatniczych oraz w 95 proc. bankomatów. Banki umożliwiające płatności BLIKIEM mają blisko 13 mln. użytkowników aplikacji mobilnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu się do nich logują.

– BLIK jest najchętniej wybieraną metodą płatności w sieci. Zgodnie z danymi NBP jest wykorzystywany częściej niż karty płatnicze. Badania Mobile Institute pokazują także, że jest preferowaną i najwygodniejszą metodą płatności w ecommerce przez Polaków – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA. – Ta popularność przekłada się także na zainteresowanie udostępnianiem BLIKA przez zagranicznych operatorów płatności. W tym kwartale pozyskaliśmy pierwszego globalnego partnera w ecommerce – brytyjską firmę PPRO. Dzięki tej współpracy użytkownicy BLIKA będą mogli płacić nim w wielu globalnych platformach ecommerce – dodaje.

W trzecim kwartale o 212 proc. rok do roku wzrosła liczba przelewów na numer telefonu BLIK. Było ich 4,3 mln. Łącznie w tym roku użytkownicy zrealizowali 10,5 mln. natychmiastowych przelewów, przy których nie trzeba znać numeru rachunku bankowego odbiorcy. Rozwiązanie udostępnia 8 banków, a jeszcze w tym roku do tego grona dołączy kolejny. Obecnie są to Alior Bank, Bank Millennium, Credit Agricole, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, a także Getin Bank, który udostępnił rozwiązanie w połowie listopada.

Ponad 6 milionów razy klienci zapłacili BLIKIEM w terminalach, w sklepach stacjonarnych – to wzrost o 338 proc. w stosunku do trzeciego kwartału 2019 roku. BLIK dostępny jest już w ponad 500 tys. terminali płatniczych. W 2020 roku BLIKIEM można będzie płacić zbliżeniowo i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Co więcej ponad 6,8 miliona razy w trzecim kwartale użytkownicy wypłacali BLIKIEM pieniądze z bankomatów. Liczba ta wzrosła o 66 proc. Klienci mogą obecnie skorzystać z BLIKA w ponad 20 tys. bankomatów w całej Polsce – to 95 proc. wszystkich bankomatów w kraju.

Natomiast w trzecim kwartale tego roku klienci korzystali z BLIKA średnio 615 tys. razy dziennie, a w rekordowym dniu 841 tys. razy. Średnia kwota transakcji BLIKIEM w trzecim kwartale to 136 zł.

Od początku 2019 roku użytkownicy zrealizowali 146 mln. transakcji BLIKIEM. To o 11 milionów więcej niż łącznie w pierwszych 4 latach funkcjonowania systemu.

Polski Standard Płatności, operator BLIKA znalazł się w tym roku w rankingu Deloitte Technology Fast 50, jako firma, która odnotowała największy wzrost przychodów w ciągu ostatnich 4 lat funkcjonowania. Polski system płatności mobilnych prezentowany był także na Singapore Fintech Festival. BLIK zwyciężył również w konkursie Izby Gospodarki Elektronicznej – e-COMMERCE POLSKA AWARDS 2019 w kategorii Innovative e-payment solution. BLIKA docenia także branża marketingowa – otrzymał srebrną statuetkę Effie Awards w kat. Marketing & business solutions za efektywność działań marketingowych.

Możliwość skorzystania z BLIKA w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie ponad 90 proc. wszystkich klientów krajowych instytucji finansowych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności (PSP). działowcami spółki PSP jest sześć polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski. Z BLIKA mogą korzystać również klienci Getin Banku, Banku Pekao S.A, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo, T-Mobile Usługi Finansowe i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej.