55 kobiet w świecie nowych technologii - najnowszy raport burzy stereotypy

Zdecydowanie upada obraz kobiety, która nie zna się na innowacyjnych rozwiązaniach. To ważny wniosek, jaki można wyciągnąć z raportu „Kobiety w świecie nowych technologii”. Agencja Come Creations Group stworzyła go, by ukazać sylwetki 55 kobiet, które działają i rozwijają się w tej branży.

To, co może najbardziej zainteresować, to dane dotyczące wykształcenia. Okazuje się, że po takich kierunkach jak – Polonistyka, Politologia czy Historia, istnieje na rynku pracy wiele osób, które nie boją się otworzyć na dziedziny zupełnie nie związane z ich wykształceniem. Tylko 37% kobiet zakończyło edukację na kierunkach technicznych, reszta – 63% to kobiety, które zdobyły umiejętności z zakresu nauk humanistycznych.

Co kobiety najbardziej lubią w pracy przy nowych technologiach? Dla 17% badanych są to wyzwania, dla 21% nieograniczona możliwość tworzenia, dla 33% możliwość podzielenia się wiedzą i doświadczeniem. 35% pociąga zaś ciągły rozwój i nauka. Na czele stoi dynamika branży - aż 50% kobiet podoba się to, że wszystko szybko się zmienia.

Raport przyczynia się do poszerzenia wiedzy na temat tego, jak wiele kobiet decyduje się na pracę w branży technicznej, ale przede wszystkim pozwala walczyć z negatywnymi przekonaniami dotyczącymi działalności kobiet w tym zakresie. Nie pokazuje różnic płci, ale odsłania intelekt i determinację kobiet, które dzielą się swoim doświadczeniem i wdrażają innowacyjne rozwiązania.

Źródło: Come Creations Group