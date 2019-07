500+ Składanie wniosku przez bankowość elektroniczną

Od 1 lipca program „Rodzina 500 plus” dotyczyć będzie wszystkich dzieci do 18. roku życia. Rodzice otrzymają więc świadczenie także na pierwsze dziecko, bez konieczności dokumentowania sytuacji finansowej. Wniosek możesz złożyć bezpłatnie przez bankowość elektroniczną banku - potrzebujesz oczywiście konta w takim banku.

Przygotuj PESEL dziecka (jeśli jeszcze go nie ma, zacznij od rejestracji noworodka - zobacz, jak zarejestrować dziecko przez internet), kopie dokumentów do załączenia (przykładowo - orzeczenie sądu, że wraz z drugim rodzicem sprawujecie opiekę naprzemienną, wtedy każde z Was wnioskuje o połowę świadczenia).

500 plus przez bankowość elektroniczną krok po kroku(na przykładzie mBanku)

1. Zaloguj się do swojej bankowości elektronicznej.

Formularz wniosku w każdym banku będzie dostępny w innym miejscu - najczęściej będzie to zakładka z wnioskami (np. w PKO BP) lub usługami (np. w mBanku).





2. W mBanku kolejny ekran to przypomnienie zasad składania wniosku w programie Rodzina 500+. Jednym z ważniejszych komunikatów jest informacja związana z RODO. Mianowicie bank przetwarza Twoje dane tylko do czasu potwierdzenia z ministerialnego systemu Empatia, że wniosek został przyjęty (to nie oznacza, że rozpatrzony!).

Co ważne, dane podane podczas składania wniosku nie są zapisywane w banku. Jeśli np. podasz inny adres zamieszkania, nie zostanie on zmieniony w Twoich danych bankowych.

3. Na kolejnym ekranie trzeba wypełnić swoje dane. Większość z nich jest wypełniona automatycznie - są to dane z Twojego konta.

3a. Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania. Nie musi być zgodny z adresem zameldowania, natomiast musi pasować do urzędu, do którego kierujesz wniosek.

Należy zatem wpisać rzeczywisty adres zamieszkania, a przy wskazywaniu urzędu - wybrać odpowiedni dla niego urząd.

Konieczne jest też podanie adresu e-mail - na niego dostarczana jest decyzja o przyznaniu świadczenia.

3b. Teraz trzeba wybrać numer rachunku, na który ma wpłynąć świadczenie. Jeśli dysponujesz więcej niż jednym rachunkiem w banku, z którego ubiegasz się o świadczenie (np. subkontami), możesz wybrać każdy z nich z listy rozwijalnej. Jeśli chcesz podać rachunek spoza tego banku, wybierz opcję "inny rachunek" i wpisz jego numer.

Kolejnym elementem jest wybór urzędu - kiedy wybierzesz województwo i miejscowość, wpisz trzy pierwsze litery - wyświetlą się podpowiedzi. Kiedy wybierzesz urząd, jego dane adresowe zaktualizują się automatycznie.

Sprawdź uważnie numer rachunku. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Dalej".

4. Teraz czas na wprowadzenie danych dzieci. Ponieważ bank nie przechowuje wprowadzonych przez Ciebie podczas składania wniosków o świadczenia społeczne danych, nigdzie nie zapisuje danych Twoich dzieci. Za każdym wnioskiem o świadczenie trzeba wpisać dane ponownie.

Jeśli składasz wniosek o 500+ na więcej niż jedno dziecko, wystarczy kliknąć "Dodaj dziecko" i wtedy otworzy się taki sam formularz dla kolejnego dziecka.

Uwaga! Wprowadzenie PESEL jest obowiązkowe. Jeśli dziecko nie zostało jeszcze zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego, trzeba to zrobić przed wypełnieniem wniosku o 500+ (zobacz, jak zarejestrować dziecko w Urzędzie Stanu Cywilnego przez internet).

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Dalej".

5. Teraz czas na oświadczenia i załączniki.

Pobyt z granicą. Należy zaznaczyć odpowiednią kropkę - potwierdzić, że przebywasz lub nie przebywasz za granicą (Ty ani osoby z Twojej rodziny). Chodzi o to, by nie pobierać świadczenia podwójnie - w Polsce i drugim kraju.

Załączniki. Teraz możesz dodać załączniki ważne dla Twojego wniosku, np. orzeczenie sądu, że wraz z drugim rodzicem sprawujecie opiekę naprzemienną (wtedy każde z Was wnioskuje o połowę świadczenia). Wystarczy po prostu kliknąć "Dodaj plik" i wybrać plik z komputera.

Oświadczenia. Ta część służy potwierdzeniu, że osoba składająca wniosek rozumie warunki przyznawania świadczeń i wraz z dziećmi spełnia je (np. dziecko nie pobiera świadczeń na własne dziecko czy też nie ma świadczeń z innego źródła). Na poniższym ekranie widać treść oświadczenia, wyświetlającego się po kliknięciu "oświadczenia" w deklaracji "Akceptuję wszystkie oświadczenia".

Należy też zaznaczyć oświadczenie, że jest się świadomym odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Wyślij". Po kliknięciu "Wyślij" nie będzie można już zmienić treści wniosku.

6. Ostatni ekran zawiera potwierdzenie wysłania wniosku (możesz je w każdej chwili zobaczyć w zakładce z wnioskami) oraz sam wniosek jako dokument .pdf (nie jest przechowywany w banku, teraz jest ostatni moment na jego zapisanie na swoim komputerze).

Na ekranie widzisz też numer, jaki został nadany Twojemu wnioskowi w ministerialnym systemie Empatia. Jeśli cokolwiek nie zgadza się we wniosku albo urząd będzie miał wątpliwości, spodziewaj się kontaktu właśnie z urzędu - nie od banku!

Uwaga! Nie można przyspieszyć rozpatrzenia świadczenia ani uzyskania pieniędzy. Pierwsze pieniądze z 500+ otrzymasz dopiero w październiku, przy czym będzie to kwota za trzy miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień).

Możesz też:

