50 mln zł na ekspansję zagraniczną firm z Polski Wschodniej

Pula środków w konkursie „Internacjonalizacja MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 50 mln zł. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać pomoc w rozpoczęciu sprzedaży swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych.

O wsparcie mogą ubiegać się mali, średni i mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej, czyli: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).

Mogą oni otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 800 tys. zł. Warunkiem jest ekspansja z produktem na co najmniej jeden rynek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Przedsiębiorcy planujący wejście na rynek szwajcarski lub do jednego z państw objętych EOG mogą liczyć na wsparcie do 550 tys. zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Nabór, który rozpocznie się 28 lutego 2019 r., będzie prowadzony w trzech rundach. Ostatnia z nich zakończy się 3 września 2019 r. Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną - za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie PARP.

Źródło: PARP