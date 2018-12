5 zmian związanych z elektronizacją zamówień publicznych, o których dowiesz się na szkoleniach

Elektronizacja zamówień publicznych — na czym tak naprawdę polega?

Główną ideą wprowadzenia elektronizacji zamówień publicznych jest przede wszystkim znaczące zmniejszenie kosztów. Oprócz tego elektronizacja ma zapewnić również znacznie łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych. Nie da się ukryć, że wprowadzenie jej w Polsce podyktowane jest jednak przede wszystkim aktualnym prawami ustalonymi przez Unię Europejską. Od 18 października 2018 przedsiębiorcy i osoby prawne będą musiały nie tylko zaakceptować wszystkie zmiany, ale przede wszystkim odpowiednio je respektować. W przeciwnym razie wykonywanie zamówień publicznych może stać się niemożliwe lub narazi nas na negatywne konsekwencje.

Zmiany w elektronizacji zamówień publicznych

Komunikacja poprzez profil nabywcy

Po wdrożeniu elektronizacji zmieni się znacząco przede wszystkim stopień komunikowania się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Cały ten proces będzie odbywać się przy wykorzystaniu profilu nabywcy. Jednak warto zdawać sobie sprawę, że w szczególnych przypadkach można zrezygnować z tej zasady.

Konieczny podpis elektroniczny

Każda ofert oraz wniosek muszą zostać podpisane, aby były ważne. Jednak tym razem zmienia się forma takiego potwierdzenia. Od teraz konieczne będzie wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Jeśli nie będziemy go posiadać lub zapomnimy o tym, to będzie to oznaczać nieważność oferty.

Platforma e-zamówień

Elektronizacja zamówień publicznych oznacza też konieczność powstania specjalnej platformy e-zamówień. Pieczę nad nią pełni Urząd Zamówień Publicznych.

Składanie oferty poprzez katalog elektroniczny

Pojawia się również możliwość składania ofert przy wykorzystaniu katalogu elektronicznego. Obowiązek założenia go spada na zamawiającego. Oczywiście musi to być zgodne z opisem przedmiotu oraz sposobem organizacji danej informacji, która znajdują się w ofercie.

Koniec z dyskryminacją

Kolejną zmianą jest też przestrzeganie idei związanej z udostępnianiem informacji wszystkim wykonawcą. Nie dozwolone jest również utrudnianie dostępu w jakikolwiek sposób.