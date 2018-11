5 zachowań pracowników, które ułatwią działanie cyberprzestępcom

Złodzieje danych często bazują na socjotechnice i wykorzystują w celu przeprowadzenia nielegalnych działań nawyki, niewiedzę, nieuwagę oraz zaniedbania człowieka. Jakie dokładniej zachowania pracowników mogą skutkować utratą firmowych danych?

1. Jedno hasło na wielu kontach

Pracownicy często używają tych samych danych logowania na wielu różnych platformach, serwisach i aplikacjach, zarówno prywatnych, jak i służbowych. Stanowi to duże ryzyko, gdyż w momencie naruszenia jednego konta cyberprzestępca może wykorzystać dane uwierzytelniające na pozostałych. Wszyscy pracownicy powinni więc stosować unikalne, silne hasła, zwłaszcza do kont firmowych. Jednocześnie warto ograniczyć pracownikom dostęp do tych obszarów sieci organizacji, które nie są im potrzebne. W tym celu można skorzystać z narzędzi do zarządzania tożsamością wymuszających dwuetapową autoryzację czy wewnętrznych zapór sieciowych.

2. Przesyłanie i przechowywanie danych poza systemem

Wyciek danych może być spowodowany także przenoszeniem przez pracowników poufnych informacji firmowych poza sprawdzone i zatwierdzone programy czy sieci. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i kierujące zespołem powinny więc posiadać wiedzę na temat urządzeń i aplikacji używanych przez pracowników oraz korzystać z rozwiązań ochrony punktów końcowych sieci, a także firewalli. Pozwoli to wykrywać wszystkie aplikacje i urządzenia w sieci oraz odpowiednio je klasyfikować – na stwarzające zagrożenie oraz zaufane.

3. Nieuwaga podczas pracy zdalnej

Pracujący spoza biura korzystają z domowego internetu lub publicznych hotspotów, które często nie są odpowiednio zabezpieczone. Podczas połączenia z ogólnodostępnym Wi-Fi cyberprzestępcy mogą np. przechwycić dane przesyłane pomiędzy użytkownikiem a firmowym systemem. Pracownik powinien więc upewnić się, czy wszystkie służbowe urządzenia łączą się z bezpieczną siecią oraz czy mają zainstalowane oprogramowanie VPN szyfrujące ruch sieciowy.

4. Brak ostrożności przy otwieraniu e-maili i załączników

Wykorzystywanie poczty elektronicznej to wciąż popularny sposób na rozsyłanie złośliwego oprogramowania, m.in. przez phishing. Użytkownicy otrzymują wiadomości, których nadawca podszywa się pod znaną i zaufaną instytucję – bank czy firmę kurierską. E-maile za pomocą linków odsyłają do podstawionej strony, która przejmuje dane uwierzytelniające po tym jak użytkownik się na niej zaloguje lub infekuje urządzenie po otwarciu złośliwego załącznika. Ważne jest więc uświadamianie pracowników w kwestii zagrożeń, ale także wdrażanie mechanizmów kontrolnych.

5. Aktywność w mediach społecznościowych

Portale społecznościowe to kolejne popularne miejsce rozpowszechniania złośliwych linków i wykradania wrażliwych danych osobowych, wykorzystywanych potem do przeprowadzania spersonalizowanych ataków. Ważne jest więc przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych na urządzeniach służbowych oraz w sieci firmowej, m.in. odrzucania zaproszeń i wiadomości od nieznajomych, zwłaszcza, jeśli zachęcają do kliknięcia w link.

Źródło: Fortinet