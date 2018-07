5 wakacyjnych lifehacków dla Twojej wygody i bezpieczeństwa

Planowanie wakacji to nie lada wyzwanie, jednak wraz z rozwojem technologii staje się coraz prostsze. Ułatwiają to nie tylko narzędzia online, takie jak wyszukiwarki lotów czy portale noclegowe, ale także coraz częściej aplikacje mobilne. Według statystyk Google, już 70% posiadaczy smartfonów wykorzystuje swoje urządzenie, aby lepiej zaplanować podróż. Co jeszcze możemy zrobić, aby nasze wakacje przebiegły gładko?

Oszczędzaj planując

Brzmi banalnie? Z jednej strony tak, a jednak okazuje się, że wielu urlopowiczów decyduje się na spontaniczne wyjazdy, bez wcześniejszego planowania swojego budżetu. Takie wakacje mogą niestety często skończyć się debetem na koncie. Warto przygotować wcześniej listę z orientacyjnymi kwotami, które poświęcimy na transport, nocleg i wyżywienie. W przypadku zagranicznych podróży pomocne mogą okazać się internetowe porównywarki cen podstawowych produktów spożywczych. Dzięki planowaniu możemy sporo zaoszczędzić – wybrać oferty tzw. „first minute”, czy też kupić walutę za korzystniejszą cenę. Jeśli planujemy wakacje za granicą, kurs najlepiej zacząć obserwować już na kilka tygodni przed wyjazdem, aby w dogodnym momencie dokonać zakupu, np. przez internet. By nie stresować się już w trakcie urlopu, lepiej uniknąć wymiany pieniędzy na lotnisku czy w przygranicznym kantorze. Takie punkty wyróżniają się szczególnie niekorzystnym kursem.

Skseruj dokumenty

Niezależnie od tego czy urlop chcemy spędzić w Polsce czy za granicą, warto pamiętać o posiadaniu ważnego dokumentu. Jeśli chcemy podróżować samolotem, nawet na krajowej trasie zostaniemy poproszeni o paszport lub dowód osobisty, zarówno nasz, jak i naszego dziecka. Wiele krajów wymaga, aby w momencie przekroczenia granicy nasz paszport miał jeszcze minimum pół roku ważności. Zdarzają się również sytuacje, kiedy dokument zgubimy. Utratę dowodu osobistego można zgłosić przez internet, natomiast w przypadku paszportu należy udać się do najbliższego punktu paszportowego lub, gdy jesteśmy za granicą, do konsulatu. Aby być spokojnym o dalszy przebieg naszych wakacji, warto się zabezpieczyć na taką ewentualność. Na urlop lepiej zabierać przynajmniej dwa dokumenty potwierdzające naszą tożsamość i nosić je w różnych miejscach. Dodatkowo, przyda się także kserokopia – ukryta w nieoczywistym schowku w naszej torebce może poratować w awaryjnej sytuacji.

Omiń kolejki

Wyruszając na wakacje, warto mieć opracowany także plan B na wypadek urazu czy problemów zdrowotnych. Jeśli wyjeżdżamy za granicę, oprócz podstawowego wyposażenia apteczki przygotujmy również EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Potwierdza ona uprawnienia do korzystania z publicznej służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu. Aby nie czekać w kolejkach, które w okresie wakacyjnym są wyjątkowo długie, dobrze wyrobić EKUZ przez internet – wykorzystując Profil Zaufany trwa to tylko chwilę, a kartę po kilku dniach znajdziemy w naszej skrzynce pocztowej. Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi służby zdrowia w danym państwie można zapoznać się jeszcze przed wyjazdem – na stronie internetowej ekuz.nfz.gov.pl lub dzięki aplikacji mobilnej EKUZ.

Zrezygnuj z ciężarów

Wychodząc, choćby na plażę, musimy się także do tego dobrze przygotować – zabrać ręczniki, kremy z filtrem, przekąski, napoje, coś do czytania… A gdyby tak zrezygnować z noszenia niepotrzebnych ciężarów? Dobrze jeszcze przed wyjazdem obmyślić plan, jak zoptymalizować naszą plażową torbę. Zamiast dużych butelek, wystarczy skorzystać z mniejszych plastikowych pojemników, dostępnych w drogeriach. Nie trzeba też zabierać, często ciężkiego i niewygodnego portfela - wystarczy mieć smartfon z aplikacją bankową z blikiem. Dzięki niemu możemy uprościć wiele wakacyjnych rozliczeń.

Skorzystaj ze sztuczek

Pakowanie to dla ciebie czarna magia? Poświęć chwilę na porządek w walizce, aby nie martwić się lotniskowym nadbagażem. Przede wszystkim, nie pakuj „powietrza” – każde miejsce jest ważne i dobrze jest je wykorzystać. Zrolowane ubrania wypełniają walizkę znacznie szczelniej niż poukładane w tzw. kostkę. Prostą, acz rzadko wykorzystywaną sztuczką jest też korzystanie z aplikacji mobilnych, które posiadają „check-listy” koniecznych do zabrania rzeczy. Dobrym sposobem na oszczędzenie miejsca jest także zakup toreb próżniowych – zassane z pomocą odkurzacza, znacznie zmniejszają objętość naszego bagażu. Jeśli podróżujemy do wielu lokalizacji, warto na wierzch walizki spakować rzeczy, które mogą przydać się pierwszej nocy. Kiedy dotrzemy na miejsce i będziemy zbyt zmęczeni, aby się w pełni rozpakować - nie zrobimy bałaganu.

