5 trików, które ułatwią zakupy online na Black Friday

Czy te ceny nie są naciągane?

Historia Cen

Część klientów podczas trwania Black Friday obawia się żonglerki cenami, czyli sytuacji, w której ceny są podnoszone klika dni wcześniej, by tuż przed świętem zakupowym „atrakcyjnie” je obniżyć. I choć są to marginalne przypadki, to warto mieć pewność, czy skorzystaliśmy z prawdziwej okazji. Porównywarka Ceneo.pl, która zrzesza większość polskich sklepów w sieci, stworzyła narzędzie umożliwiające łatwe sprawdzenie historii cen danego produktu. Jak działa? Przykładowo interesuje nas konkretny model telewizora. Wchodzimy na Ceneo.pl i wpisujemy w wyszukiwarkę nazwę produktu. Gdy pojawi się przedmiot, klikamy na ikonkę z wykresem Historia Cen. Dzięki tej funkcji w przejrzysty sposób widzimy historię kosztu tego produktu na przestrzeni roku. Na tej podstawie łatwo ocenimy, czy jest to realna okazja. Aby skorzystać ze wspomnianej funkcji, wcześniej należy zarejestrować się do serwisu.

Czemu omijają mnie najlepsze okazje?

Ustawianie powiadomień o cenach

Nie lubisz robić impulsywnych zakupów? A może wolisz rozłożyć sobie zakupy w czasie, zamiast kilka godzin spędzać na zakupach online podczas Czarnego Piątku? Dzięki opcji Powiadomienia o Cenach na Ceneo.pl dowiesz się kiedy wybrany przez Ciebie produkt uzyska oczekiwaną stawkę. Wejdź do serwisu, wybierz produkt i zaznacz ikonę wykresu. Pod grafem pojawi się funkcja Powiadom mnie, jeżeli cena produktu osiągnie: i tam wpisz interesującą Cię kwotę. Możesz sugerować się najniższą stawką wskazaną na wykresie z historii cen. Po zapisaniu masz pewność, że dostaniesz powiadomienie na adres e-mail, gdy produkt zostanie obniżony do wybranej kwoty.

Czy ten sklep jest wiarygodny?

Zaufane Opinie

Kiedy korzystamy po raz pierwszy z danego sklepu internetowego, który nie jest powszechnie znany, może pojawić się obawa o wiarygodność sprzedawcy. Czy faktycznie przesyłka przyjdzie? Czy ewentualny zwrot lub reklamacja będą przebiegać sprawnie? Tu z pomocą przychodzą rekomendacje. Narzędzie Zaufane Opinie na Ceneo.pl to autentyczne informacje klientów (zarówno o sklepach, jak i o produktach), które zostały dodane wyłącznie przez osoby, które kupiły dany przedmiot u sprzedającego. Łatwo sprawdzić wiarygodność sklepu patrząc na liczbę przyznanych mu gwiazdek. Warto jednak przy tym przejrzeć liczbę i zawartość opinii.

A co, gdy nie dostanę produktu?

Kup Teraz z Programem Ochrony Kupujących

Korzystając z Ceneo.pl można kupić produkt w dwóch wariantach: pierwszy: Idź do sklepu – gdy w niego klikniemy, zostaniemy przekierowani do oferty konkretnego sprzedawcy i drugi – Kup Teraz. Przy opcji Kup teraz masz gwarancję, że nie stracisz pieniędzy, nawet gdy sklep nie wywiąże się z umowy. Wystarczy zgłosić taką sprawę do Ceneo.pl, a serwis zwróci 100% poniesionych kosztów (dotyczy produktów do 10 tys. zł). I choć takie nieprawidłowości są znikome, to warto skorzystać z tej bezpłatnej funkcji. Dodatkową korzyścią opcji Kup Teraz jest możliwość dodania na Ceneo.pl wielu produktów z różnych sklepów i opłacenie wszystkich zakupów wyłącznie jednym przelewem.

Jak zaoszczędzić czas na Black Friday?

Selekcja przecenionych produktów

Nie musisz przeklikiwać dziesiątek stron w poszukiwaniu najlepszej oferty. Zaoszczędzisz czas wpisując interesujący Cię produkt w wyszukiwarkę Ceneo.pl, a pojawi się zestawienie sklepów z całej sieci. Możesz tu szybko porównać takie parametry jak cena, koszt dostawy czy wiarygodność sprzedawcy. Dodatkowo, w Black Friday (27.11.) na stronie głównej Ceneo.pl pojawią się oferty specjalne z mega okazjami. Będziecie mogli wtenczas łatwo znaleźć wszystkie oferty ze zniżkami, gdy w okno wyszukiwarki wpiszecie hasło BLACKFRIDAY.