5 trendów na rynku pracy w roku 2021

TREND 1: Praca hybrydowa zostaje z nami na stałe

Nie ma wątpliwości, że praca hybrydowa – i wszystko, co się z nią wiąże w tym elastyczność i rozwój kultury korporacyjnej – będzie nadal obowiązywała w 2021 roku. Praca na odległość wcześniej była uważana przez niektórych jako przysłowiowy „Dziki Zachód” wśród stylów pracy. Ten model w rejonie Azji i Pacyfiku nie został przyjęty z entuzjazmem, co wynika przede wszystkim z tradycyjnych azjatyckich poglądów, które zakładają że praca musi być wykonywana w biurze. Rok 2020 w dynamiczny sposób znormalizował pracę zdalną, a liderzy biznesu ze zdecydowanie większą przychylnością akceptują fakt, że większość ludzi może wykonywać swoją pracę z dowolnego miejsca.

TREND 2: Transformacja kultury organizacyjnej oraz przestrzeni biurowych

Znaczny wysiłek włożony przez wiele działów kadr w budowę kultury „People-first” w 2020 roku, bez dwóch zdań utorował drogę dla przyszłości pracy. Warto zauważyć, że atuty korporacji również ulegają zmianie. Wcześniej to siłownie i przedszkola w miejscu pracy oraz darmowe lunche były traktowane jako zachęta dla pracowników, jednak w środowisku post-Covid ta lista udogodnień została zdezaktualizowana. W obecnym środowisku pracy atutami, które przyciągnął pracowników, będą cyfrowe usługi w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, takie jak subskrypcje aplikacji do medytacji, fitness, terapii i innych. Rekrutacja, proces wdrożenia i szkolenie pracowników nie są już ograniczone granicami geograficznymi. Wykorzystanie technologii w tym procesie pozwoli firmom wyróżniać się większą dynamiką oraz zyskać przewagę nad konkurencją przy pozyskiwaniu nowych pracowników.

W 2021 r. firmy planują nadal inwestować w biura, należy jednak zauważyć, że będą musiały ponownie przemyśleć, w jaki sposób wykorzystać nadwyżki powierzchni. Możemy założyć, że organizacje wykorzystają dodatkową przestrzeń do tworzenia innowacyjnych środowisk pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o zaprojektowanie lobby bardziej przypominającego te dostępne w hotelach – dzięki czemu podwoją przestrzeń spotkań, czy też o miejsce z rozmaitymi „strefami” dostosowanymi do różnych działań roboczych.

TREND 3: Wideo jest drogą naprzód

Przed pandemią pracownicy byli przyzwyczajeni od międzynarodowych podróży służbowych, jednak wraz z pojawieniem się COVID-19 wszystko uległo zmianie. Nacisk kładziony wcześniej na „lokalizację” został przeniesiony na „ludzi”. W rezultacie byliśmy świadkami rozkwitu usług wideo, audio oraz oprogramowania do wirtualnych spotkań – i ten rozwój będzie kontynuowany również w 2021 r. Szybsza łączność z Internetem, ulepszona technologia kompresji wideo oraz wprowadzenie na rynek 5G sprawiły, że wideokonferencje w wysokiej rozdzielczości stały się realną alternatywą dla spotkań osobistych.

Warto również zauważyć, że wideokonferencje nie są tylko tymczasowym rozwiązaniem, wiele branż na stałe wprowadziło je do swojej oferty w tym np. służba zdrowia czy placówki edukacyjne, które wdrożyły e-learning. To rozwiązanie stworzyło nowe możliwości rozwoju dla wielu podmiotów. W 2021 r. popularność wideokonferencji będzie nadal rosła, dlatego organizacje powinny starać się umożliwić swoim pracownikom dostęp do odpowiednich narzędzi i szkoleń, aby dążyć do poprawy doświadczeń pracowników i klientów.

TREND 4: Prosument w centrum

Technologia jest coraz częściej wykorzystywana w życiu osobistym i zawodowym – co wpływa na duże zapotrzebowanie na indywidualizację technologii. Urządzenia UC (unified communication) i oprogramowanie staną się jeszcze łatwiejsze w użyciu, przewiduję również, że doświadczenie użytkownika podczas pracy w domu będzie miało większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Większość pracowników korzysta z wideokonferencji, możemy spodziewać się większego zapotrzebowania na ulepszenia i funkcje, które zwiększą ich wydajność i efektywność pracy. Po zakończeniu rozmowy, funkcje aktywnej redukcji szumów (ANC) służące do blokowania rozpraszających hałasów w tle powinny być już standardem dla zestawów słuchawkowych.

Inteligentne, zorientowane na użytkownika oprogramowanie będzie się również rozwijać, ponieważ kwestie takie jak „zmęczenie wideo”, wypalenie i izolacja wskazują na potrzebę pomocy pracownikom w aktywnym dążeniu do zdrowia psychicznego. Możliwe, że w bliskiej przyszłości rozwiązania wideokonferencyjne będą monitorowały kalendarz pracownika i przypomną mu o planowaniu przerw. Tego typu oprogramowania dostarczą również informacji dla menedżerów, aby optymalnie zarządzać czasem pracowników, tak by zapobiegać wypaleniu w swoich zespołach i nie tylko.

TREND 5: Nowe technologie i usługi będą napędzać sprawność biznesową

W miarę jak ten nowy świat pracy będzie przechodził od pracy na miejscu do domeny internetowej, wysiłki przedsiębiorstw w zakresie transformacji cyfrowej będą napędzane przez falę XaaS, czyli „wszystko jako usługa”. XaaS opiera się na modelu abonamentu na usługi cyfrowe, w którym przedsiębiorstwa oferują swoje usługi na żądanie. W 2021 r. ten model będzie również obejmował wynajem sprzętu do wideokonferencji klasy korporacyjnej, w miarę kontynuacji pracy w domu. Jest to dobra wiadomość dla firm, ponieważ mogą one teraz rozłożyć koszty inwestycji technologicznych na kilka lat, pomagając jednocześnie swoim pracownikom pracować płynnie i bez zakłóceń.

W bliskiej przyszłości zobaczymy wysoce pomysłowe zastosowania sztucznej inteligencji - zwłaszcza jeśli chodzi o polecenia głosowe, co będzie szczególnie pomocne podczas pracy w biurze, ponieważ zmniejszy konieczność dotykania fizycznych przycisków. Sztuczna Inteligencja będzie również ostrzegać nas o istotnych zdarzeniach, na podstawie których możliwe będzie podejmowanie sprawnych działań np. powiadomienie o zakończeniu spotkania, aby sala mogła zostać odpowiednio oczyszczona.

Słowem podsumowania, w 2021 r. organizacje powinny wykorzystać doświadczenia zdobyte w 2020 r. i inwestować w elastyczną technologię, która umożliwi sprawną i bezpieczną pracę. Pierwsze miesiące 2020 r. były walką o przetrwanie i nawet teraz wiele firm na świecie nadal zmaga się z zagrożeniem wynikających z COVID-19. Sposób, w jaki firmy planują i realizują założone cele w ciągu najbliższych 12 miesięcy, może zdefiniować ich sukces na kolejne lata.

Autor:

Jakub Abramczyk, Sales Director Eastern Europe w firmie Poly