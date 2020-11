5 trendów, które mogą ukształtować świat IT po pandemii

1. Globalna komunikacja będzie rozwijać się z wykorzystaniem sieci w pełni opartych na fotonice (All-Photonics Network, APN): sieci APN umożliwią przesyłanie informacji na całej drodze transmisji między terminalem a serwerem, oraz pozwolą na pracę w środowisku komunikacyjnym o bardzo niskim poborze mocy, zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju.

2. Wszystko zostanie połączone i będzie kontrolowane przez technologię Cognitive Foundation (CF): centralne zarządzanie i sprawne przydzielanie zasobów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) umożliwi integrowanie informacji z różnych czujników – głosu, wideo lub innych – w celu wspierania inicjatyw Internetu Rzeczy (IoT).

3. Przetwarzanie oparte na „cyfrowych bliźniakach” (Digital Twin Computing, DTC) pozwoli na stosowanie analityki predykcyjnej poprzez integrację świata rzeczywistego i wirtualnego: technologia DTC będzie testować odmienne środowiska poprzez swobodne kopiowanie, łączenie i wymianę różnych „cyfrowych bliźniaków” rzeczy i osób. Informacje te będą integrowane w aplikacjach, takich jak systemy prognozowania zatorów w ruchu drogowym, oraz pozwolą na ustalanie dokładnych prognoz przy zwalczaniu chorób.

4. Ewolucja podejścia opartego na „obywatelach programistach” (citizen developer) oraz automatyzacja procesów na podstawie robotyki zmienią sposób działania przedsiębiorstw: znaczącym wyróżnikiem przedsiębiorstw będą platformy tworzone w taki sposób, aby każdy mógł tworzyć aplikacje biznesowe z użyciem danych znajdujących się w posiadaniu firmy. Podejście no code platform, oparte na „obywatelach programistach” wykorzystuje także automatyzację procesów z użyciem robotów w celu automatyzowania pewnych procesów biznesowych, dzięki czemu pracownicy mogą poświęcić czas na pracę o większej wartości.

5. Komputery kwantowe i architektura rozproszonych zasobów IT (edge computing) zapoczątkują nową erę informatyki: więcej działań związanych z przetwarzaniem danych będzie mogło być realizowanych lokalnie, a nie w centralnej chmurze, która może powodować opóźnienia. Na przykład obrazy byłyby przetwarzane i rozpoznawane przez system wizyjny komputera samochodu natychmiast – bez wysyłania informacji do chmury w celu ich weryfikacji.

Te przełomowe technologie są już na horyzoncie, jednak w bliższej perspektywie trendy te wzmocnią potrzebę cyfrowej transformacji, ponieważ dzięki nim przedsiębiorstwa są w stanie zapewnić klientom i pracownikom doskonałą, bardziej połączoną i płynnie zintegrowaną obsługę zapewniającą pozytywne doświadczenia. W związku z tym firma NTT przewiduje, że w 2021 r. transformacja cyfrowa będzie dla biznesu koniecznością, a nie kwestią wyboru.

Jak stwierdzono w Raporcie na temat inteligentnego miejsca pracy w 2020 r. (2020 Intelligent Workplace Report) firmy NTT, w przyszłości strategie biznesowe będą budowane na bazie obsługi pracowników (employee experience – EX) i klientów (customer experience – CX) w sposób gwarantujący pozytywne doświadczenia. Tezę tę popiera kolejne badanie firmy NTT – Raport z oceny obsługi klienta na świecie w 2020 r. (2020 Global Customer Experience Benchmarking Report), według którego 70% organizacji uznało, że poprawa obsługi klienta jest najważniejszym motorem ich transformacji cyfrowej.

Komentując prognozy, Aneta Bartnicka, Country Manger NTT Ltd. w Polsce, powiedziała - Przewidujemy, że w 2021 r. sukces obsługi klienta będzie zależeć od posiadania strategii opartej na analizie danych. Ogromne ilości danych o klientach z wielu źródeł – danych uzyskiwanych, rejestrowanych i zarządzanych przez większość organizacji – w przyszłym roku prawdopodobnie będą tylko rosnąć.

- Automatyzacja będzie także odgrywać kluczową rolę w inicjatywach z zakresu obsługi pracownika. Przewidujemy postępy i wdrożenia automatyzacji procesów opartej na robotach, a także uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Pracodawcy muszą dołożyć starań, aby zoptymalizować bezpieczeństwo pracownika oraz działania mające utrzymać go w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Tożsamość, dane i analityka, narzędzia umożliwiające współpracę oraz zabezpieczenia i automatyzacja – na podstawie tych elementów będzie rozwijana obsługa pracowników oraz, co istotne, działania ukierunkowane na zapewnienie dobrej kondycji tych osób – dodała Aneta Bartnicka.

Na koniec należy dodać, że wszelkie wdrażane rozwiązania muszą być wsparte systemami cyberbezpieczeństwa, ponieważ w 2021 r. wzrośnie jego znaczenie dla lojalności klientów i dobrostanu pracowników. W raporcie na temat inteligentnego miejsca pracy wskazano także, że 83,2% organizacji całkowicie przebudowało własne zabezpieczenia, aby uwzględnić nowe sposoby wykonywania pracy będące skutkiem pandemii. Wydaje się, że szkolenia z zakresu nowych aplikacji i nowych sposobów wykonywania pracy zajmują odległą pozycję na liście priorytetów (prowadzi je tylko 42,8% organizacji), co wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Realizacja programów edukowania w dziedzinie bezpieczeństwa, informowanie pracowników o aktualizacjach zasad bezpieczeństwa i ich przełożeniu na wykonywanie codziennych czynności bez względu na lokalizację, a także komunikowanie oczekiwań wobec pracowników ma zasadnicze znaczenie dla kształtowania pożądanych zachowań oraz, co istotne, dla przekonania zatrudnionych do celowości działań w zakresie cyberbezpieczeństwa.