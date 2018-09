5 sposobów na wykorzystanie geofencingu

Z badania „Sklepy przyszłości” wynika, że zaledwie 12% Polaków wie, co kryje się za słowem geofencing, jednak prawie połowa z nich chciałaby otrzymywać promocyjne treści generowane na podstawie lokalizacji na swoje urządzenia mobilne. Około 50% Polaków świadomie zezwala na używanie usług lokalizacji, na których geofencing opiera swoje algorytmy. Zdaniem ekspertów, za 5-7 lat może być już nawet 70% zwolenników udostępniania swojego położenia. Pokazuje to, że technologia ta ma jeszcze potencjał wzrostu. Firmy mogą ją wykorzystać w strategiach biznesowych, odpowiednio adresując swoją usługę.

Tworzenie sprecyzowanych kampanii lokalnych. Geofencing pomaga firmom dotrzeć do osób, które znajdują się w bezpośredniej okolicy danego sklepu. Technologia pozwala na określenie pola zasięgu dotarcia, a przez to, na celniejsze przesyłanie treści do klienta, którego smartfon znajdzie się w pobliżu.

Wybór najlepszej strategii. Geofencing daje możliwość przetestowania różnych rodzajów treści tak, by zobaczyć, które przynoszą najlepsze efekty. Może się, np. okazać, że promocja dotycząca bezpłatnego napoju zadziała w danym obszarze miasta lepiej niż kupon o wartości 10 zł.

Dokładne określenie grupy docelowej. Inteligentne narzędzie filtruje grono odbiorców za pomocą udostępnionych danych demograficznych lub zainteresowań. Reklamy można więc precyzyjnie skierować, np. do użytkowników biorących udział w programie lojalnościowym, klientów o statusie VIP lub do osób odwiedzających sklepy konkurencji.

Pogłębiona analiza klienta. Bieżąca analiza lokalizacji konsumenta daje firmie możliwość zbadania jego schematów zachowań. Może to być informacja o tym, jak często odwiedza on dany sklep czy, w jakie miejsca udaje się przed przybyciem do konkretnego lokalu.