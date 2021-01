5 sposobów, aby zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie zimą!

1. ZADBAJ O ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ RUCHU

Aktywność fizyczna to klucz do dobrego nastroju. Niezależnie od tego, czy wolisz spacer, rowerową przejażdżkę czy intensywny jogging, odpowiednia ilość ruchu spowoduje zwiększenie wydzielania endorfin, czyli hormonów szczęścia. To dlatego wysiłek fizyczny jest świetnym sposobem na to, by cieszyć się dobrym samopoczuciem nawet zimą!

2. ZNAJDŹ CHWILĘ TYLKO DLA SIEBIE

Każdy z nas potrzebuje odrobiny wyciszenia, o czym w codziennym biegu często zapominamy. Natłok obowiązków potrafi zestresować nawet największe oazy spokoju, a stres, zwłaszcza przewlekły, odbija się negatywnie nie tylko na naszym samopoczuciu, ale także zdrowiu1. Dlatego zadbaj o to, by w ciągu dnia znaleźć czas tylko dla siebie - krótki spacer lub chwila z ulubioną książką pomogą Ci się wyciszyć, a tym samym zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie!

3. PAMIĘTAJ O REGENERACJI

Podczas snu regeneruje się cały organizm, a mózg porządkuje wydarzenia minionego dnia. Dlatego warto zadbać o to, by nasz sen był regularny, jakościowo dobry i aby trwał 7-8 godzin dziennie. Taki odpoczynek pozwoli utrzymać zdrowie i dobre samopoczucie nawet zimą2.

4. UBIERAJ SIĘ ODPOWIEDNIO DO POGODY

Ubiór adekwatny do panujących warunków pogodowych to podstawa dbania o zdrowie. Jest to szczególnie ważne zimą, gdy jesteśmy narażeni na duże wahania temperatury. Dlatego warto ubierać się na tzw. cebulkę, by nasz organizm nie przegrzewał się wewnątrz pomieszczeń oraz by nie został wyziębiony podczas przebywania na mrozie3.

5. JEDZ ZDROWO

Produkty spożywcze różnią się od siebie wartością odżywczą, a ich odpowiedni dobór pomoże Ci zadbać o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie4. W związku z tym, warto sięgać po produkty, które dostarczają nie tylko energii, ale także cennych witamin i składników mineralnych.

CO WARTO JEŚĆ ZIMĄ?

Zadbaj o to, aby w Twoim codziennym jadłospisie znalazły się pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa i owoce, mleko i produkty mleczne, jaja, chude mięso, ryby oraz nasiona roślin strączkowych.

Przygotowując obiad, możesz sięgnąć np. po pełnoziarnisty makaron lub ryż - to świetne źródła węglowodanów, które pokryją aż 30% energii Twojej dziennej racji pokarmowej. Pamiętaj, że produkty zbożowe powinny występować w każdym posiłku w ciągu dnia5.

Dobrymi źródłami białka są z kolei ryby oraz drób. Ryby warto wybierać jeszcze z innych powodów – są źródłem witaminy D3 oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych. Najwięcej witaminy D3 zawierają węgorz, łosoś i śledź.

Natomiast produkty mleczne w codziennej diecie dostarczą Ci cennych składników mineralnych: potasu, fosforu, magnezu, cynku oraz witamin z grupy B: ryboflawiny, niacyny, witaminy B6 i B12.

Pamiętaj też o tym, aby każdego dnia spożywać ok. 0,5 kg warzyw i owoców. Podziel tę ilość na 5 porcji, w proporcjach: ¾ warzywa i ¼ owoce. One również dostarczą Ci wielu cennych witamin oraz pomogą zadbać o dobre samopoczucie i zdrowie!

JAK NUTRI-SCORE WSPIERA PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE?

Tabele wartości odżywczych zawierają istotne informacje na temat produktu, jednak nie każdy ma czas na dokładne czytanie etykiet. Z pomocą przychodzi wówczas system Nutri-Score, ułatwiający podejmowanie prawidłowych wyborów żywieniowych, w oparciu o uproszczone oznakowanie, które możesz znaleźć z przodu opakowania wybranych produktów. Ma ono postać kodu, opartego na wyróżnieniu jednej z pięciu liter, z których każda pokazana jest na tle innego koloru.

I tak produkty oznaczone kolorem zielonym i literami A, B to produkty o wysokiej wartości odżywczej, które warto spożywać częściej lub w większej ilości, kolorem żółtym i literą C – umiarkowanie, a produkty oznaczone kolorem pomarańczowym, czerwonym i literami D, E to produkty, które należy spożywać rzadziej lub w mniejszej ilości, ponieważ zawierają większą ilość składników, które powinniśmy na co dzień ograniczać6.

KTÓRE FIRMY STOSUJĄ SYSTEM NUTRI-SCORE?

System Nutri-Score uzyskał poparcie WHO Europe oraz organizacji konsumenckiej BEUC. W Polsce także uzyskał pozytywne opinie instytucji rozpatrujących go pod kątem żywieniowym i konsumenckim.

System ten jest wdrażany na zasadzie dobrowolności, a jedną z firm, która zdecydowała się na jego wprowadzenie, jest Danone - firma, której od lat przyświeca misja, jaką jest niesienie zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe7. Spółka Danone postanowiła stopniowo wprowadzać etykiety żywieniowe w ramach systemu Nutri-Score na swoich produktach, aby wspierać prawidłowe wybory żywieniowe Polaków i ułatwiać ich dokonywanie.

1.Makowska, H., Poprawa, R.. Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia. na, 2001

2.Gruszczyńska, M., Bąk-Sosnowska, M., & Plinta, R. (2015). Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. Hygeia Public Health, 50(4), 558-565.

3.Morgan, Craig, and Richard de Dear. "Weather, clothing and thermal adaptation to indoor climate." Climate Research 24.3 (2003): 267-284

4.Kościej, A., Skotnicka-Graca, U., & Ozga, I. (2017). Rola wybranych czynników żywieniowych w kształtowaniu odporności dzieci. Probl Hig Epidemiol, 98(2), 110-117.

5.Pilch, W., Janiszewska, R., Makuch, R., Mucha, D., & Pałka, T. (2011). Racjonalne odżywianie i jego wpływ na zdrowie. Hygeia Public Health, 46(2), 244-248.

6.https://danone.pl/nutri-score/

7.https://danone.pl/misja-i-wartosci/