5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć nim weźmiesz kredyt gotówkowy

1. Kredyt to nie pożyczka

Chociaż wiele osób uważa te pojęcia za synonimiczne, kredyt nie jest pożyczką i odwrotnie. Fakt, chodzi o podobny efekt, czyli pożyczenie i oddanie pieniędzy, ale różnice wynikają chociażby z prawnego punktu widzenia. Kredyty (więcej przeczytasz na ich temat na stronie kredytowo.org) są przedmiotem prawa bankowego i udzielają ich banki. Z kolei pożyczkę mogą udzielić nawet osoby prywatne, nie mówiąc o firmach pozabankowych, a przepisy z nią związane reguluje kodeks cywilny. Z reguły kredyt jest związany z większą liczbą formalności.

2. Wymagane formalności

Skoro już o tym mowa, warto powiedzieć, co jest potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego. Spokojnie, jest mniej wymagający niż na przykład kredyt hipoteczny związany z nieruchomością o wartości kilkuset tysięcy złotych. Przed wnioskowaniem o kredyt gotówkowy przygotuj dowód osobisty, który potwierdza Twoją tożsamość. Oprócz tego banki oczekują zaświadczenia o dochodach lub – np. od stałych, sprawdzonych klientów – oświadczenia o zarobkach. Pamiętaj również, że banki weryfikują zdolność kredytową nie tylko poprzez analizę informacji zawartych we wniosku, ale również poprzez wgląd w dane Biura Informacji Kredytowej.

3. Kredyty warto porównywać

Na rynku znajdziesz wiele pożyczek i kredytów. W każdym z nich czeka na Ciebie nieco inna oferta. Ma to dość duże znaczenie, ponieważ wysokość oprocentowania jest bardzo różna, czasami zaskakująco niska, czasami zbyt obciążająca dla portfela. Dlatego porównywarka kredytów gotówkowych świetnie spełnia swoją rolę, pozwalając analizować to, co najistotniejsze, bez tracenia czasu na samodzielne poszukiwania.

4. Płaci się nie tylko odsetki

Banki często kuszą potencjalnych klientów niskimi odsetkami kredytu. Jednak pamiętaj, że spłacając zobowiązanie, pojawiają się również inne obowiązkowe kwoty, np. prowizja, ubezpieczenia i pozostałe dodatkowe koszty. Z tego względu ważniejszą informacją jest wysokość RRSO wyrażana w procentach, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wskazująca na całkowity koszt kredytu.

5. Łatwo wpaść w spiralę zadłużenia

Marzenia kosztują. Jeżeli na realizację swoich celów zaczynasz pożyczać pieniądze, np. w formie kredytów gotówkowych i pożyczek-chwilówek, uważaj na przyszłość. Zbyt duża liczba zobowiązań i rat, które przestają być terminowo opłacane, oznacza bowiem ryzyko wpadnięcia w spiralę długów. Nie pożyczaj ponad swoje możliwości i potrzeby!