5 rzeczy, które musisz sprawdzić tworząc lub przenosząc swój sklep internetowy na platformę SaaS - Selly

5 rzeczy, których nie możesz pominąć przy wyborze platformy sklepowej SaaS

Odpowiedzi na nasze pytania dotyczące prowadzenia sklepów w Selly pozwalają dostrzec braki na rynku i na tym budować przewagę. Okazuje się na przykład, że duża część sprzedawców podjęła na początku swojej drogi niekorzystne decyzje, których naprawienie kosztowało bardzo dużo.

Poniżej przeczytacie o tym, na co zwrócić uwagę przy przenoszeniu lub zakładaniu e-sklepu, aby łatwiej go było później prowadzić i rozwijać. Niezależnie od tego, czy planujecie sprzedawać w modelu dropshipping, czy interesuje Was sprzedaż autorskich produktów.

1. Łatwość tworzenia sklepu, szybkość i wygoda pracy w panelu

Zakładając i planując zarządzanie sklepem internetowym musisz zadbać o to, by wybrana platforma miała przejrzysty i szybko działający panel. Wielu klientów zniechęca się patrząc na centrum sterowania, w którym musi długo szukać konkretnej funkcji sklepu lub tracić czas na ładowanie strony.

Warto pamiętać też, że wraz z wzrostem sprzedaży w sklepie internetowym, obowiązki związane z zarządzaniem produktami i wprowadzaniem zmian przejmują pracownicy. Stąd nawet, gdy Ty, jako doświadczony użytkownik i sprzedawca, bez problemu zarządzasz systemem, zaleca się spojrzenie z punktu widzenia osoby niedoświadczonej.

Nasz panel klienta jest ulepszany z pomocą designerów UX w modelu ciągłym, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Reagujemy na zmiany i preferencje na rynku, co pomaga później sprzedawcom szybsze dokonywanie takich akcji, jak edycja i masowe zmiany produktów, zarządzanie wyglądem, automatyzacje procesów i wiele innych.

Ponadto dbamy o wygodę samego użytkowania w różnych porach dnia, gdyż np. wprowadzony, przełączany tryb ciemny, umożliwia obsługiwanie sklepu wieczorem, przy mniejszym zmęczeniu oczu.

2. Dropshipping - Łatwość integracji z różnymi hurtowniami

Duża część sprzedawców, szczególnie współcześnie, myśli o wdrożeniu modelu dropshipping, o którym więcej piszemy na blogu. Polega on na sprzedaży produktów, które fizycznie wysyła często dana hurtownia. Wtedy właściciel sklepu odpowiedzialny jest za część marketingową, przy oddaniu produkcji i dystrybucji na stronę producenta.

Jeżeli właśnie taki model Cię interesuje, powinieneś zwrócić uwagę na możliwość integracji platformy sklepowej SaaS z hurtowniami, na których Ci zależy. Bez możliwości przeprowadzenia takiej integracji bowiem nie będziesz mógł sprzedawać produktów, na których Ci zależy tak sprawnie. Pozostanie Tobie wtedy szukanie innych rozwiązań.

Naszym rozwiązaniem zbudowanym dla tego rodzaju potrzeby i przewagą konkurencyjną, jest personalizacja i elastyczność współpracy z platformą Selly. Wykonujemy indywidualne integracje z hurtowniami praktycznie bez żadnych ograniczeń co do hurtowni jak i sposobu działania integracji. Dzięki temu niezależnie od tego, czy będziesz chciał ściągać z hurtowni część swojej oferty, czy oprzeć o tym całą swoją działalność internetową, znajdziesz rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Niezależnie od rodzaju oprogramowania abonamentowego, na które chcesz się zdecydować, warto sprawdzić, czy jest taka możliwość. Zabezpieczenie się pod tym względem potrafi oszczędzić wielu problemów w długiej perspektywie.

3. Kontakt z obsługą i baza wiedzy nieporównywalną oszczędnością czasu

Nic tak nie frustruje sprzedawcy w sklepie internetowym, jak brak dostępnej wiedzy na temat zmian w sklepie lub utrudniony kontakt w przypadku ważnego biznesowo problemu z witryną. Wiemy o tym, stąd pomoc techniczna to jeden z obszarów, który należy do najmocniej kontrolowanych i rozwijanych w naszej firmie. Od początku założyliśmy sobie za cel szybką obsługę, również techniczną i budowanie bazy, która pozwala sprzedawcom i marketerom sprawnie znaleźć i wykonać wszystkie akcje w sklepie.

Wiąże się to mocno również z naszym profilem działalności, czyli zapewnieniem indywidualnych, rozbudowanych rozwiązań dla najbardziej wymagających klientów. Rozwój sklepów, które chciałyby zbudować spersonalizowane moduły lub opcje, wymaga szybkiego kontaktu, dokładnego badania potrzeb i wzajemnego zrozumienia. Na przestrzeni 10 lat udało nam się dopracować te aspekty bardzo dobrze i cały czas szukamy usprawnień.

Dobrą wskazówką dla przyszłych sprzedawców będzie więc przetestowanie szybkości odpowiedzi obsługi klienta na każdej z platform, na której planują oni założyć sklep. Wtedy dowiedzą się, gdzie mogą liczyć na sprawną i profesjonalną pomoc. Bardzo ważne jest też sprawdzenie stopnia rozbudowania bazy wiedzy platformy SaaS.

Przykładowo w Selly tworzymy instrukcje wideo dla sprzedawców, które wyjaśniają działanie poszczególnych modułów sklepu. Wiele funkcjonalności sklepu zostały opisane przez nas w oddzielnym dedykowanym miejscu. Dzięki temu specjalista e-commerce, marketingowiec lub inna osoba zarządzająca sklepem nie ma problemów ze znalezieniem lub konfiguracją narzędzi w ramach panelu.

4. Cena, design i perspektywy rozwoju sklepu online

Jeżeli jako specjalista e-commerce będziesz kierował się głównie ceną przy wyborze platformy SaaS, z pomocą której chcesz zarządzać całą sprzedażą online, istnieje duże ryzyko przekalkulowania. Każdy chce skorzystać z najniższej potencjalnie oferty, gdy otrzymywana wartość jest podobna, lecz wiele decyzji podjętych na podstawie ceny kończy się, wbrew pozorom, zapłaceniem większej kwoty.

Wystarczy bowiem nie zauważyć dodatkowych opłat za konkretne funkcje, na których Tobie zależy, a mimo niskiego, podstawowego abonamentu i otrzymania promocji na pierwszy rok, Twoje ogólne koszty za ten sam zakres wykorzystywania platformy SaaS będą większe. Później zmiana dostawcy oprogramowania wiąże się natomiast z dodatkowymi kosztami i stratą wypracowanych pozycji w wyszukiwarkach.

Stąd przykładowo dla nas ważne jest, aby cały zakres usług przedstawiony był w sposób transparentny. Abonamenty podzielone są trzy poziomy, aby każdy mógł wybrać taki, który najlepiej pasuje do etapu, na jakim obecnie znajduje się jego firma. Później bez problemu będzie mógł go rozszerzyć lub zamówić indywidualne funkcje.

Ceny dopasowaliśmy w taki sposób, aby żaden sprzedawca nie musiał przepłacać. Obecnymi klientami są zarówno segmenty małych sklepów i lokalnych dystrybutorów, jak i duże sklepy branżowe, co pozwala nam myśleć, że przyjęta strategia przynosi pożądane rezultaty i satysfakcję sprzedawców.

Każdy startujący w branży e-commerce powinien zwrócić uwagę również na design sklepów, możliwości projektowania indywidualnych szat graficznych, a nawet wyglądu pojedynczych elementów. Wspominamy o tym, gdyż z biegiem czasu w sprzedaży internetowej konsument ceni sobie całą drogę zakupu, co wymusza na sklepach zadbanie o odpowiednie User Experience. My wdrożyliśmy ze względu na to trzy opcje:

pakiet darmowych szablonów dla początkujących sklepów

zaawansowane, gotowe szablony graficzne sklepów

indywidualnie projektowany wygląd sklepu dopasowany do potrzeb sprzedawcy

Każde z powyższych rozwiązań oferuje możliwość dopasowania, personalizacji i dowolnej zmiany wykonanej przez obsługę platformy jak i samodzielnie w panelu sklepu. To daje możliwość odpowiedzi na potrzeby sprzedawcy bez względu na obecną wielkość jego sprzedaży i jego wiedzę techniczną. Jeżeli myślisz nad założeniem sklepu, bez dwóch zdań powinieneś zwrócić uwagę właśnie również na kwestie związane z estetyką.

5. Narzędzia i praca marketera - Minimalizuj potencjał pojawienia się przeszkód

Promocja sklepu i skuteczne działania marketingowe są konieczne, aby zwiększać sprzedaż i skalować firmę. Stąd należy zwrócić uwagę na takie rzeczy, jak integracja z narzędziami marketingowymi, łatwość gromadzenia maili, możliwość łatwej integracji sklepu na Facebooku, szybkość serwerów dla lepszego pozycjonowania i inne.

Pozwala to uniknąć w dalszym etapie rozwoju sytuacji, w których firma, w tym przypadku sklep internetowy, dociera do ściany. Dzieje się to przykładowo wtedy, gdy pozycjonując sklep trzeba przyspieszyć jego szybkość ładowania.

Docieramy jednak do momentu, gdy bardziej się nie da ze względu na ograniczenia po stronie dostawcy. Konsultując tego rodzaju aspekty między innymi ze specjalistami marketingu, pozycjonowania, a także marketing managerami w sklepach klientów podejmujemy decyzję umożliwiające im maksymalizowanie skuteczności działań marketingowych.

Pamiętaj więc, aby przy wyborze dostawcy oprogramowania do zarządzania sklepem internetowym w modelu SaaS przyłożyć jego możliwości do strategii marketingowej firmy. Wtedy zweryfikujesz, czy Twoje plany promocji będą do zrealizowania przy dokonaniu danego, konkretnego wyboru.



Mamy nadzieję, że powyższe elementy pokazały, jaką rolę odgrywa platforma sklepów internetowych SaaS w organizowaniu i rozwoju sprzedaży. Staraliśmy się pokazać, że właśnie z powyższych względów kilkadziesiąt minut lub kilka godzin poświęconych na analizę oszczędza później co najmniej kilkaset godzin pracy na etapie prowadzenia sklepu.