5 przykładów wdrożeń Google Asystenta w firmach

Asystent Google, podobnie jak Alexa Amazona czy Siri od Apple, to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do głosowej obsługi urządzenia mobilnego, np. telefonu komórkowego podłączonego do sieci. Wyzwaniem dla firm jest tworzenie własnych rozwiązań głosowych, które będą dedykowane marce. Zaawansowani Asystenci Głosowi – Voiceboty, rozumieją intencję klientów, niezależnie od wymowy czy akcentu. Połączone z intuicyjnym interfejsem zapewnią prawdziwie angażujące doświadczenia użytkowników (UX).

Jak wynika z badania Capgemini (2018) aż 40% klientów w ciągu najbliższych trzech lat będzie korzystać z Voicebotów zamiast aplikacji lub stron internetowych w kontaktach z firmami. To najszybszy sposób na pozyskanie informacji, nie wymaga dodatkowej aktywności czy sprzętu – 81% respondentów z Asystentów Głosowych korzysta przy pomocy smartfona. A aż 82% badanych przyznało, że właśnie kontakt z Voicebotem gwarantuje najszybsze załatwienie sprawy i pozwala błyskawicznie uzyskać celną odpowiedź.

Google Asystenci na świecie

Stany Zjednoczone są liderem w wykorzystywaniu Asystentów Głosowych. Firmy z różnych branż tworzą swoje rozwiązania, tak aby dopasować się do potrzeb klientów, preferujących ten innowacyjny interfejs od tradycyjnego wpisywania zapytań w internecie. Przez polecenia głosowe można już m.in. zamawiać produkty czy posiłki, sprawdzać stan konta, zgłaszać szkody, planować swój dzień czy wycieczkę.

1. Asystent Głosowy wspierający zakupy

Dzięki Asystentowi Google można zamówić kawę w Starbucksie w USA przez smartfon, nawet stojąc w korku w drodze do pracy. Członkowie Starbucks Rewards™ mogą używać swojego Asystenta Głosowego do składania zamówień lub ich zmiany. Wystarczy utworzyć konto w aplikacji mobilnej Starbucks i połączyć je z Google Asystentem, a następnie wydać proste polecenie: „Hey Google, talk to Starbucks”.

2. Asystent Głosowy dla obsługi klienta

Voiceboty to technologia, po którą sięgają również instytucje finansowe. Strategicznym celem jest zastąpienie infolinii przyjaznym, głosowym wirtualnym konsultantem i radykalne zmniejszenie kolejek klientów oczekujących na połączenie. Amerykański gigant – U.S. Bank – umożliwia swoim klientom rozwiązywanie problemów i załatwianie codziennych bankowych spraw związanych z kontami czy kartami kredytowymi właśnie za pomocą Google Asystenta. Po połączeniu Asystenta z aplikacją bankową użytkownicy sprawdzą stan konta, ostatnie transakcje lub terminy spłat. Aby połączyć się z bankiem wystarczy powiedzieć „Ok Google, Talk to U.S. Bank”. Dla bezpieczeństwa i uniknięcia cyberataku na konto, użytkownicy muszą wykonać dodatkową weryfikację tożsamości podczas wirtualnej rozmowy.

3. Asystent Głosowy wspierający zamówienia

Applebee's to sieć amerykańskich restauracji, która umożliwiła swoim klientom zamawianie posiłków za pomocą Google Asystenta. Łączy się on z kontem Applebee's użytkownika, przez które można dokonać płatności oraz wskazać adres dostawy. Na hasło „Ok Google, talk to Applebee’s” Google Asystent pozwoli wybrać danie lub złożyć ulubione, już zapisane zamówienie.

4. Asystent Głosowy dla marketingu

Headspace to aplikacja ucząca użytkowników medytacji, chętni mogą skorzystać z wybranej sesji medytacyjnej. Korzystanie z pełnej wersji usługi jest płatne, subskrybenci mogą połączyć swoje konto z Google Asystentem i praktykować medytacje z jego wykorzystaniem. Z kolei początkujący, poprzez Asystenta Głosowego, mogą wypróbować jego możliwości w wersji podstawowej i zadecydować o ewentualnym przejściu na wersję płatną. Aby połączyć się z Headspace wystarczy wydać jedną z zaprogramowanych komend np. „Hey Google, talk to Headspace” czy „Hey Google, tell Headspace to start my daily meditation”.

5. Asystent Głosowy dla transportu

FlixBus to europejski przewoźnik autokarowy. Dzięki Asystentowi Google błyskawicznie można zaplanować swoją podróż – uzyskać informacje odnośnie dostępnych połączeń, rozkładu jazdy lub kosztów podróży. Asystent Google pomoże nawet w sytuacjach awaryjnych, takich jak pozostawienie bagażu w autobusie – udzieli wskazówek dotyczących następnych kroków. Asystent działa już w czterech językach, w tym od niedawna w języku polskim! W celu połączenia się z FlixBusem w Polsce, można zadać pytania takie jak: „Ok Google, zapytaj FlixBus o połączenie z Warszawy do Gdańska”.

Usługi działają na wszystkich urządzeniach, w których dostępny jest Google Assistant, w tym w telefonach, głośnikach, telewizorach, słuchawkach i innych.

Źródło: InteliWISE S.A.