5 praktycznych rad dla zadłużonych

1. Rachunek sumienia i portfela

Najważniejsze jest zdanie sobie sprawy, że nawet najmniejszego zadłużenia nie wolno lekceważyć i należy mu przeciwdziałać możliwie jak najwcześniej. Jeśli okaże się, że przekroczyliśmy bezpieczną granicę nie należy chować głowy w piasek i panikować lecz rzeczowo, z optymizmem pozbawionym życzeniowego myślenia, przygotować dobry plan wyjścia. Najpierw policzyć swoje stałe zobowiązania oraz zaległości. Pod lupę trzeba wziąć wszystkie kredyty i pożyczki, które zaciągnęliśmy, sprawdzić też rozliczenia bieżących kosztów życia, mieszkaniowych, mediów, rachunków za telefon, telewizję czy internet. Nie można lekceważyć nawet pozornie drobnych kosztów, np. upomnień, mandatów czy opłat sądowych.



Bywa, że trudno przypomnieć sobie wszystkie zaległości – wtedy najlepiej przejrzeć dokładnie pochowane w szufladach dokumenty, monity, wezwania od wierzycieli, a jeśli to nie wystarczy zwrócić się do BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej po raporty o sobie, które raz na pół roku wydawane są bezpłatnie. Z dokumentu uzyskanego z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor można będzie odczytać, kto i jakie informacje wpisał na nasz temat, będzie więc m.in. wiadomo komu nie zapłaciliśmy w terminie i jaka to jest suma. Z kolei z BIK – dowiemy się, m.in. jakie kredyty i pożyczki mamy do spłacenia, ile ich jest na jakie kwoty. Nie wolno się załamywać, nawet gdy kwota zaległości wydaje się zbyt trudna do spłaty. W chwilach zwątpienia warto poprosić o wsparcie rodzinę i przyjaciół. Głęboki oddech, czas na kolejny krok!



2. Zbawienna zmiana przyzwyczajeń

Znając już stan swego zadłużenia, należy dokładnie przeanalizować wydatki. Na pewno znajdą się tam takie, z których można zrezygnować lub je ograniczyć. Warto zrobić szczegółowy plan i wskazać punkty, w których oszczędzanie będzie kosztowało najmniej wyrzeczeń. Trzeba nauczyć się odróżniać wydatki konieczne, tzw. potrzeby od zachcianek, z których najłatwiej będzie nam zrezygnować. Tzw. efekt latte, czyli rezygnacja z małych przyjemności, znalezienie tańszych usług w okolicy czy korzystanie z promocji w supermarkecie mogą nieoczekiwanie przynieść ulgę dla portfela. Zjawisko to zostało pierwszy raz opisane przez amerykańskiego autora książek Davida Bacha. Obserwując ludzi, którzy każdego dnia w drodze do pracy kupowali kawę, dopatrzył się w tym zachowaniu szansy na spore oszczędności. Według niego, jeśli ograniczymy wydatki na drobne przyjemności, to w perspektywie kilkudziesięciu lat, moglibyśmy zaoszczędzić setki tysięcy złotych. Dodatkowo, gdybyśmy potrafili zmierzyć się ze swoimi zgubnymi nawykami, nałogami np. paleniem, to oprócz poprawy zdrowia, pojawia się szansa na lawinowy wzrost oszczędności – przeciętny palacz rocznie puszcza z dymem około 5,5 tys. zł.



By zwiększyć motywację, a przez to konsekwencję w zarządzaniu swoimi finansami warto skorzystać z przyjaznych i powszechnie dostępnych narzędzi, np. arkuszy excela pokazujących efektywność i skalę poczynionych oszczędności. To punkt wyjścia do poszukiwania własnej metody lepszego radzenia sobie z pieniędzmi.



3. Świeży dopływ gotówki

Sama oszczędność to jednak często zbyt mało, aby szybko spłacić zaległe długi. Prostym, lecz jednocześnie trudnym sposobem jest podniesienie swoich dochodów. Spokojnie – nie trzeba od razu szukać nowej pracy. Można spróbować poprosić szefa o podwyżkę lub znaleźć dodatkowe źródło dochodów. Świat oferuje dziś wiele możliwości dla chcących zarobić parę złotych, tym bardziej że mamy do czynienia z rynkiem pracownika, który naprawdę może dziś przebierać w ofertach. Wystarczy pomyśleć, w czym jest się dobrym i kto wynagrodzi nasze trudy gotówką.

Warto także zrobić przegląd swoich rzeczy osobistych. Być może są wśród nich takie, których nie będzie żal sprzedać, a dadzą środki na spłatę części zadłużenia. Sposobów znalezienie klientów jest sporo, można to zrobić na serwisach ogłoszeniowych, dołączyć do grup wyprzedażowych na portalach społecznościowych albo skorzystać z coraz bardziej popularnych w Polsce wyprzedaży garażowych.



4. Dobra strategia

Sukces zależy w dużym stopniu od wytrwałości i konsekwencji działania według obranej strategii. Eksperci polecają trzy różne podejścia do problematyki: (1) spłatę długu o jak najniższym pozostałym zobowiązaniu; (2) spłatę długu z najwyższym oprocentowaniem lub (3) spłatę długu z najkrótszym pozostałym okresem do spłaty. Ekonomiści mówią nawet, o efekcie kuli śnieżnej w spłacaniu długów. Według tej teorii przy odpowiedniej motywacji każdy kolejny dług spłaca się szybciej. Najważniejsze, by dopasować swoją strategię do sytuacji osobistej, nie tylko materialnej, ale także rodzinnej oraz stylu życia.



5. Trzymanie długów w ryzach

Strategia odzyskiwania szacunku do siebie i kontroli nad osobistymi finansami - własnym życiem wymaga odpowiedzialnego zaangażowania. Powracająca moda np. na zarządzanie poprzez „system kopertowy” oprócz licznych udogodnień i korzyści jakie daje, uświadamia, że podstawowym warunkiem sukcesu jest konsekwencja. Nasze babcie dlatego odnosiły sukces, bo wykazywały się żelazną dyscypliną i nie przekładały pieniędzy między kopertami.



Ludzie zawodowo zajmujący się doradztwem w zakresie finansów osobistych będą w stanie pomóc nam w wyborze optymalnej drogi, wśród coraz liczniejszych możliwości. Tym bardziej, że pojawia się coraz więcej ofert pomocy osobom zadłużonym, począwszy od powszechnego systemu darmowej pomocy prawnej (działa w każdej gminie), po oferty powstającej Wspólnoty Dłużników Anonimowych. Instytucje bankowe oferują również sporo narzędzi, np. konsolidację kredytów. Jest to zebranie długów w jeden i rozłożenie go w czasie oraz zmniejszenie rat tak, by były łatwe do spłacenia.



Źródło: BIK