5 powodów, dla których handlowiec powinien zainteresować się Big Data

Analiza big data wspiera e-commerce i działania marketingowe prowadzone przez firmy w internecie, ale nie tylko. Również te marki, które postawiły na sprzedaż stacjonarną, zbierają i analizują cenne informacje o swoich obecnych i potencjalnych klientach pozostawione przez nich w sieci. Media społecznościowe, aplikacje zakupowe, ruch na oficjalnej stronie www danego brandu, czy reakcje konsumentów na reklamy internetowe, są cennym źródłem informacji dla branży handlu detalicznego. W ostatnim czasie coraz więcej firm decyduje się na zbieranie danych o swoich klientach bezpośrednio w punktach sprzedaży. Oto 5 powodów, dla których warto się zainteresować analizą danych o klientach - tych już kupujących i tych potencjalnych.

1. Profilowanie klientów i przygotowywanie dla nich spersonalizowanej oferty produktowej. Chociaż każda firma wchodząca na rynek powinna zacząć swoją działalność od określenia grupy docelowej, do której chce dotrzeć ze swoimi produktami lub usługami, to czasami dopiero analiza zachowania i historii zakupowej konsumentów pozwala odpowiedzieć na pytanie, kto właściwie jest klientem danej marki, czy nawet jej jednego wybranego sklepu. Poznanie tych informacji pozwoli na przygotowanie dla nich spersonalizowanej oferty produktowej, a także na efektywniejsze dopasowanie stosowanych narzędzi marketingowych. Takie działania prowadzą do zwiększenia zysków ze sprzedaży i zdobycia lojalnych klientów.

2. Prognozowanie trendów na długo przed ich nadejściem, czyli efektywnie kierowanie popytem oraz łańcuchem dostaw. Regularna analiza zachowania klientów, a dokładniej skupienie się na tym, jakie produkty chętnie wybierają, a na które nie zwracają w ogóle uwagi, pozwala nie tylko z odpowiednim wyprzedzeniem przewidywać trendy, co ma znaczenie np. w branży modowej. Określenie popytu umożliwia również zaplanowanie dostaw asortymentu do sklepu w odpowiednim czasie, czyli np. wyeliminowanie strat finansowych z powodu niesprzedanego towaru, jeżeli nie spotka się z zainteresowaniem kupujących. Prognozowanie trendów rynkowych pozwala na zachowanie przewagi konkurencyjnej, ale również przewidzieć spadki koniunktury i tym samym dopasować prowadzone działania biznesowe do aktualnej sytuacji na rynku.

3. Zwiększenie sprzedaży wybranego asortymentu lub/i zyskanie lojalnej grupy klientów. Jak to się robi, pokazała amerykańska sieć hipermarketów Target. Analizując zachowanie wybranej grupy klientów – kobiet, a także to, jak okresowo zmienia się jej koszyk zakupowy, firma opracowała metodę rozpoznawania kobiet w ciąży. Zebrane dane nie tylko pozwoliły określić, co najczęściej kupują przyszłe matki, ale nawet przewidywany termin porodu, a co za tym idzie, przygotować spersonalizowaną ofertę produktową dla klientek, które rozpoczęły nowy etap życia i zmieniły swoje potrzeby zakupowe.

4. Planowanie ekspozycji sklepowej, w taki sposób, aby zwiększała sprzedaż. Chodzi np. o ustawianie produktów, które cieszą się największym zainteresowaniem w najbardziej wyeksponowanych punktach w sklepie, aby konsumenci mieli pewność, że z łatwością znajdą w nim ulubione rzeczy lub zwrócenie szczególnej uwagi klientów na ten asortyment, który „gorzej się sprzedaje”, by zachęcić odwiedzających sklep do jego zakupu.

5. Ograniczenie strat finansowych z powodu kradzieży. System czujników i kamer, w który wyposażony jest sklep, pomagający analizować reakcje klientów, pozwala również na wyeliminowanie podejrzanych zachowań, czyli po prostu rozpoznać złodzieja.

Źródło: Lightscape