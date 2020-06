5 porad, jak uchronić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przed bankructwem i wierzycielami

Istnieje jednak kilka wskazówek, które pomogą Ci uchronić się przed natłokiem wierzycieli:

1. Podejmij formalne lub nieformalne negocjacje z wierzycielami

Przede wszystkim musisz zmniejszyć niektóre zobowiązania i / lub zadowalać wierzycieli, jeśli chcesz, aby okazali łagodność i nie postawili cię przed sądem. Jednym ze sposobów na to jest niezależna komunikacja z wierzycielem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencji telefonicznej oraz żądanie przedłużenia terminów płatności lub niższych minimalnych miesięcznych płatności.

Jeżeli wierzyciele nie chcą zaakceptować zaproponowanych przez Ciebie zmian, możesz przejść do formalnych negocjacji, prosząc specjalistę ds. niewypłacalności, o zaproponowanie dobrowolnego porozumienia spółki w Twoim imieniu. Po zatwierdzeniu dobrowolnego porozumienia spółki, wierzyciel zapewni ci zmienione warunki spłaty, których potrzebujesz, i tak długo, jak dotrzymasz tych nowych warunków, żaden z wierzycieli biorących udział w tym porozumieniu nie będzie mógł podjąć żadnych dalszych kroków prawnych przeciwko Twojej firmie.

2. Sprawdź swoje procesy budżetowania i rachunkowości

Jeśli konsekwentnie znajdujesz się w sytuacji, w której nie masz wystarczającej ilości pieniędzy, aby nadążyć za zobowiązaniami finansowymi, może to oznaczać poważną wadę w procesie budżetowania lub księgowości. Zastanów się, czy nie wziąć udziału w zajęciach z zakresu zarządzania długiem, budżetowania i księgowości, lub zatrudnij księgowego, który przeprowadzi audyt finansowy i przedstawi podsumowanie głównych słabości twojego budżetu.

Oto podstawowa zasada, która pomoże ci w podejściu do budżetowania - powinieneś być w stanie zaplanować nieoczekiwane i oczekiwać tego, czego jeszcze nie planowałeś. Innymi słowy, powinieneś regularnie rozliczać każdy wydatek, abyś zapoznał się z każdym przyszłym i gwarantowanym zobowiązaniem finansowym, które Twoja firma będzie musiała napotkać w ciągu miesiąca.

3. Zrestrukturyzuj swoje zobowiązania ogólne i płacowe za pomocą dobrowolnego porozumienia z wierzycielami

Dobrowolne porozumienie firmy to formalnie wiążąca umowa między firmą a jej wierzycielami, pracownikami i dostawcami, która jest najczęściej stosowana w celu skutecznego zmniejszenia minimalnych miesięcznych kwot spłat. Jednak formę tą można również wykorzystać do zmiany lub rozwiązania umów z pracownikami lub dostawcami, które mogą niepotrzebnie “zapychać” twoje listy płac i wydatki ogólne.

4. Rozważ sprzedaż aktywów lub wykorzystanie ich jako zabezpieczenia w celu uzyskania finansowania

Jednym ze sposobów szybkiego pozyskiwania funduszy jest sprzedaż aktywów o wartości, które posiada Twoja firma (tj. - sprzęt biurowy, zapasy, pojazdy służbowe, narzędzia, maszyny, urządzenia, nieruchomości itp.). Zazwyczaj jest to określane jako likwidacja aktywów lub częściowa likwidacja i chociaż wydaje się to trochę desperackie i pozbawione wyobraźni, może zdziałać cuda w szybkim uzyskaniu pieniędzy potrzebnych na spłatę wierzycieli lub inwestowanie w ograniczone możliwości. Jeśli nie chcesz sprzedawać aktywów, możesz użyć ich jako zabezpieczenia w celu uzyskania zabezpieczonej pożyczki lub linii kredytowej poprzez fakturowanie lub dyskontowanie.

5. Zastosuj procedurę administrowania przedsiębiorstwem w celu ułatwienia odzyskiwania płynności finansowej

Jeżeli wierzyciele konsekwentnie wywierają presję i grożą, że pozwą Cię do sądu z powodu długu, który jesteś im winien, możesz nie mieć innego wyjścia, jak skorzystać z wniosku o wydanie nakazu sądowego. Jeśli działanie to zostanie udzielone, będziesz zabezpieczony przed wszelkimi działaniami prawnymi, podczas gdy syndyk masy upadłościowej będzie administratorem, aby ułatwić pełne ratowanie firmy, by mogła ona kontynuować działalność.